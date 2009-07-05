وزیر بهداشت در گفتگو با مهر: پذیرش جنسیتی در رشته های پزشکی کنکور متناسب با امکانات انجام می شود

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت برای تعیین ظرفیت در یک دانشگاه به امکانات آموزشی و خوابگاهی آن توجه دارد و بر این اساس ظرفیت پذیرش را معین می کند.

وی اضافه کرد: موضوع تطبیق پذیرش با امکانات دانشگاهها موضوعی مسبوق به سابقه است به این معنی که این دانشگاهها هستند که با توجه به امکانات خود اعلام می کنند که چه تعداد دانشجوی دختر و چه تعداد دانشجوی پسر می توانند بپذیرند.

لنکرانی اظهار داشت: اگر در مجموعه ای دانشگاهی، دانشجو پذیرفته شود و ما نتوانیم به او خوابگاه و امکانات آموزشی بدهیم نمی تواند درس بخواند پس این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی خاطرنشان کرد: از همین رو در حال حاضر عمده خوابگاههایی که در دست ساخت داریم و همچنین بیش از سه چهارم خوابگاه های دانشگاههای علوم پزشکی مخصوص دختران است.