فعالیت ستاد سفرهای دائمی تابستان در ‌خراسان جنوبی آغاز شد‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: پیش ‌بینی می ‌شود بتوانیم ضمن مهیا کردن شرایط احسن میزبانی برای مسافران ورودی به استان، بالا رفتن ضریب اشغال مستقیم مراکز اقامتی را شاهد باشیم‌.

مرتضی عربی اضافه کرد: در این راستا همکاری و تعامل دستگاه‌ هایی از جمله استانداری، نیروی انتظامی، جامعه مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، اداره کل صنایع و شهرک ‌های صنعتی استان برای ایجاد حمایت ‌های مادی و معنوی، صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در انتها سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دبیرخانه ستاد دائمی سفرهای استان ضرورتی انکارناپذیر و غیرقابل اجتناب است.

وی ادامه داد: از جمله‌ برنامه‌ های امسال در طرح ستاد سفر‌های دائمی تابستان می‌توان به احداث مجتمع آب‌درمانی سربیشه که در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد و نصب دستگاه‌ های pos برای کلیه دستگاه‌ های اقامتی، نصب پلاکارد‌های خوشامدگویی توسط واحد‌های گردشگری و شرکت در نمایشگاه اوقات فراغت برای معرفی تور‌های یکروزه گردشگری به خصوص در بحث جاذبه‌های خاص توسط شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی میناب سیرشرق اشاره کرد.

عربی تور‌های بیرجند گردی یا گشت ‌های درون شهری بیرجند در ایام ماه مبارک رمضان با همکاری امور فرهنگی شهرداری، همکاری در زمینه کمیته تور‌های سیاحتی زیارتی، تجهیز مدارس سطح استان برای اسکان مسافران و توزیع اقلام فرهنگی و تبلیغاتی از دفاتر خدماتی را نیز از جمله برنامه‌ های امسال این ستاد برشمرد.

وی اظهار داشت: در ایام تابستان مجتمع آبگرم فردوس با پنج سوئیت، هشت اتاق و 40 کانکس و یک رستوران آماده خدمت‌رسانی به مسافران و گردشگران است.

به گفته وی همچنین معاونت جوانان هلال احمر که وظیفه راهنمایی مسافران را بر عهده دارد در این زمینه فعالیت ‌هایی دارد که تشکیل اردو‌های امدادی و کلاس‌ های آموزشی امداد و نجات و توزیع بروشور‌های تبلیغاتی از جمله خدمات آنها است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: از دیگر فعالیت‌های این ستاد تهیه فرم‌های گزارش آماری که هر 15 روز به دبیرخانه سازمان ارسال خواهد شد و نظارت مستقیم و دائمی از کلیه تأسیسات گردشگری استان‌ است.

وی در ادامه به فعالیت موزه ‌های استان در ایام تابستان اشاره کرد و بیان داشت: امروزه گردشگری و صنعت توریسم یک صنعت چند ترکیبی است که همکاری بخش‌ های مختلفی را در زمینه‌ های گوناگون می ‌طلبد و فرایند مستقیمی مدنظر می ‌باشد

وی عنوان کرد: دبیرخانه ستاد در این سازمان واقع شده و تلفن‌های معاونت گردشگری سازمان در ساعات اداری با شماره 4440901 و تلفن ‌4430152 در غیر ساعات اداری آماده پاسخگویی به مسافران می ‌باشد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی در پایان اظهار امیدواری کرد: در سایه برنامه‌ ریزی‌ های انجام شده توسط دست ‌اندرکاران و تمامی خدمت گزاران این عرصه بتوانیم میزبانی خوب برای گردشگران تابستانی باشیم و زمینه آسایش و اقامتی خوش را فراهم کنیم.