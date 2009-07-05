کارخانجات کوچک استان مرکزی هنوز ارباب و رعیتی اداره می شوند!

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان مرکزی افزود: یکی از این سیاستهای ارباب گونه این کارخانجات بزرگ که عمدتا دولتی هستند عدم پرداخت مطالبات معوق کارخانجات کوچک است.

وی با تاکید بر اینکه برای حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور چاره ای جز حمایت از صنایع داخل نداریم، اظهار داشت: عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل و کمبود سرمایه در گردش کارخانجات منجر به خطر افتادن کارخانه و عدم اشتغال می شود.

توسطی با بیان اینکه حفظ و حمایت شرکتهای صنعتی،حفظ اشتغال و تولید داخل را در پی دارد تصریح کرد: واردات بی رویه به خصوص در زمینه محصولاتی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است چیزی جز به تعطیلی کشاندن کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک را در پی نخواهد داشت.

وی صنعت را پیش قراول توسعه خواند و گفت: امید واریم با حمایت از کارخانجات و رفع تبعیض از کارخانجات و شرکتهای کوچک شاهد توسعه در این بخش باشیم.