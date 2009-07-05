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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۶

کارخانجات کوچک استان مرکزی هنوز ارباب و رعیتی اداره می شوند!

کارخانجات کوچک استان مرکزی هنوز ارباب و رعیتی اداره می شوند!

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی گفت: سیاست ارباب و رعیتی اداره شدن کارخانجات صنعتی بزرگ که در برابر کارخانجات کوچک اعمال می کنند مهمترین مشکل بخش صنعت استان مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان مرکزی افزود: یکی از این سیاستهای ارباب گونه این کارخانجات بزرگ که عمدتا دولتی هستند عدم پرداخت مطالبات معوق کارخانجات کوچک است.

وی با تاکید بر اینکه برای حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور چاره ای جز حمایت از صنایع داخل نداریم، اظهار داشت: عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل و کمبود سرمایه در گردش کارخانجات منجر به خطر افتادن کارخانه و عدم اشتغال می شود.

توسطی با بیان اینکه حفظ و حمایت شرکتهای صنعتی،حفظ اشتغال و تولید داخل را در پی دارد تصریح کرد: واردات بی رویه به خصوص در زمینه محصولاتی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است چیزی جز به تعطیلی کشاندن کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک را در پی نخواهد داشت.

وی صنعت را پیش قراول توسعه خواند و گفت: امید واریم با حمایت از کارخانجات و رفع تبعیض از کارخانجات و شرکتهای کوچک شاهد توسعه در این بخش باشیم.

کد مطلب 907459

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