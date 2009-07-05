اطلاع رسانی با شیوه های نوین راهکار مهم صرفه جویی انرژی پاک است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی روز یکشنبه در جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف این شرکت افزود: برای فرهنگ ساز یو اطلاع رسانی مطلوب باید از کانالهای ارتباطی و ابزارهای اطلاع رسانی بهره گیری مناسب شود.

وی اظهار داشت: مقوله اطلاع رسانی تنها از طریق مبادی و کانالهای ارتباطی با حجم و شعاع گسترده تر از جمله تریبونهای نماز جمعه و جماعات، صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاریها باید سرلوحه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی از طریق جایگاههای C.N.G تک منظوره و دو منظوره، ماشینهای پست امداد و تعمیرات شهرها و مراکز امداد گازبانی و درج پیام در قبوض گاز مشترکین از دیگر راهکارها است.

به گفته سنگدوینی، همکاری با سازمانهای آموزش و پرورش و بهزیستی، توزیع بروشور و کتابچه های مرتبط با صرفه جوئی بین مردم، منقش نمودن دیوارهای مدارس و ایستگاههای گاز که در معرض دیدعموم قرار دارد به شعارها و تصاویر ایمنی، بهره گیری ازتابلوهای دیجیتالی سطح شهرها و پیگیری خرید تابلو برای ادارات نواحی نیز می تواند در ترویج اصلاح الگوی مصرف موثر باشد.

71 درصد جمعیت شهری و 51 درصد جمعیت روستایی گلستان از نعمت انرژی پاک بهره مند هستند.