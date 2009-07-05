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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۲

اطلاع رسانی با شیوه های نوین راهکار مهم صرفه جویی انرژی پاک است

اطلاع رسانی با شیوه های نوین راهکار مهم صرفه جویی انرژی پاک است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: اطلاع رسانی با شیوه های نو و فرهنگسازی راهکار مهر صرفه جویی انرژی پاک است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی روز یکشنبه در جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف این شرکت افزود: برای فرهنگ ساز یو اطلاع رسانی مطلوب باید از کانالهای ارتباطی و ابزارهای اطلاع رسانی بهره گیری مناسب شود.

وی اظهار داشت: مقوله اطلاع رسانی تنها از طریق مبادی و کانالهای ارتباطی با حجم و شعاع گسترده تر از جمله تریبونهای نماز جمعه و جماعات، صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاریها باید سرلوحه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی از طریق جایگاههای C.N.G تک منظوره و دو منظوره، ماشینهای پست امداد و تعمیرات شهرها و مراکز امداد گازبانی و درج پیام در قبوض گاز مشترکین از دیگر راهکارها است.

به گفته سنگدوینی، همکاری با سازمانهای آموزش و پرورش و بهزیستی، توزیع بروشور و کتابچه های مرتبط با صرفه جوئی بین مردم، منقش نمودن دیوارهای مدارس و ایستگاههای گاز که در معرض دیدعموم قرار دارد به شعارها و تصاویر ایمنی، بهره گیری ازتابلوهای دیجیتالی سطح شهرها و پیگیری خرید تابلو برای ادارات نواحی نیز می تواند در ترویج اصلاح الگوی مصرف موثر باشد.

71 درصد جمعیت شهری و 51 درصد جمعیت روستایی گلستان از نعمت انرژی پاک بهره مند هستند.

کد مطلب 907460

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