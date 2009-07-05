دو درصد دانش آموزان غرب استان تهران تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی یزدیخواه شامگاه شنبه در سومین گردهمایی مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران و نواحی آموزش و پرورش تابعه اظهار داشت: در دو سال گذشته کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران و سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران تفاهمنامه ای به منظور افزایش همکاری های مختلف منعقد کردند که با تشکیل کارگروه های مختلف با حضور کلیه مسئولان مربوطه مشکلات و موانع موجود بررسی و حل شود تا ارائه خدمات به حداکثر رسد.

وی افزود: در حال حاضر سه هزار و 500 مدرسه در مناطق شهری و روستایی غرب استان تهران در 13 منطقه آموزش و پرورش با حدود 700 هزار دانش آموز وجود دارد که کمتر از دو درصد این دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد هستند و از خدمات این نهاد استفاده می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با وجود محلات و شهرکهای فقیرنشین و حاشیه ای در غرب استان تهران این آمار نشان دهنده عمق خدمات رسانی نظام جمهوری اسلامی در راستای محرومیت زدایی و ارائه خدمات متنوع است.

یزدیخواه بیان داشت: سازمان آموزش و پرورش استان به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به دانش آموزان به خصوص قشر محروم علاوه بر کمیته امداد با ایجاد تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف، از توانمندی های سازمانها ارگانهای مختلفی همچون راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، هلال احمر، تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری، ارشاد، تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه بهره می گیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: در این راستا آموزش و پرورش یه فرهنگسازی در جامعه اعتقاد راسخ دارد که اگر فرهنگ انفاق در جامعه نهادینه شود به طور قطع در آینده تاثیرات مثبتی در پی خواهد داشت.