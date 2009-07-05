آمریکا باید با هند برای مبارزه با تروریسم همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقاتی رند، هم اکنون پاکستان با خطرناکترین موقعیت بین المللی دست و پنجه نرم می کند و چون نفوذ طالبان در پاکستان بر هند هم تاثیر گذاشته است، هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا آمریکا برای مقابله با شورشیان طالبان با هند همکاری کند.

این موسسه تحقیقاتی اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا برای برقرای ثبات در پاکستان باید از توسعه تسلیحات هسته ای این کشور جلوگیری کند؛ دوم اینکه واشنگتن باید مطمئن شود که افغانستان به عنوان پناهگاهی برای آغاز حملات تروریستی علیه آمریکا و همپیمانان آن نیست؛ سوم اینکه باید جنگ میان هند و پاکستان را متوقف کند و چهارم اینکه باید از همکاری شورشیان و افراط گرایان که در صدد در دست گرفتن کنترل پاکستان هستند، جلوگیری کند.

رند در گزارش خود آورده است که این به نفع آمریکا است تا تنش ها میان هند و پاکستان را کاهش دهد و به بهبود وضعیت پاکستان از لحاظ امنیتی بپردازد.

همچنین بعضی از مقامات رسمی آمریکا اظهار کردند که ایالات متحده آمریکا، هند و پاکستان با تهدیدها و چالشهای مشترک مواجه هستند و باید برای مقابله با تروریست ها و شورشیان در پاکستان و افغانستان تلاش کنند.

موسسه رند در ادامه می افزاید: باید یادآور شویم که آمریکا در تاثیرگذاری بر رویکردهای اجتماعی در پاکستان ضعیف عمل کرده است.

بر اساس این گزارش هم اکنون پاکستان با بزرگترین هجمه و هجوم آوارگان در نیم قرن گذشته رو به رو بوده است و 2.5 میلیون آواره از مناطق جنگی فرار کردند.

همچنین دوشنبه گذشته هزاران پاکستانی در شهر کراچی علیه دخالت ها و نفوذ آمریکا در کشورشان تظاهرات کردند. در حدود 10 هزار نفر از شهروندان اهل کراچی با حمل پرچم ها و پلاکاردهایی با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی خواستار برخورد دولتشان با سیاست های ایالات متحده شدند.