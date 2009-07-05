برنامه های وزارت بهداشت پس از شناسایی یک مورد آنفولانزای خوکی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی با اشاره به شناسایی یک مورد آنفولانزای نوع A (خوکی) در کشور فرصت موجود از نبود همه گیری این بیماری در ایران را فرصتی برای تجهیز، آماده سازی و آموزش مناسب پرسنلی و مردمی برشمرد.

اعتبارات ایجاد اتاقهای ایزوله به همه دانشگاهها پرداخت شده است

وی گفت: اعتبارات ایجاد اتاقهای ایزوله به همه دانشگاهها پرداخت شده است و تهیه چرخه درمان، شناسایی و نحوه پاسخ دهی باید مشخص باشد.

آموزش مداوم همه افراد مشمول قانون آموزش مداوم برای آنفولانزای خوکی

باقری لنکرانی بر آموزش مداوم همه افراد مشمول قانون آموزش مداوم برای آنفولانزای خوکی تاکید کرد و گفت: در این راه باید با امکانات مناسب با این بیماری مقابله کرد.

در ادامه این نشست همچنین دکتر حسن امامی رضوی - معاون سلامت وزارت بهداشت در گزارشی در خصوص آنفولانزای نوع A (خوکی) یادآور شد: اولین موردی که در ایران شناسایی شده یک مسافر ایرانی ساکن کشور آمریکا بوده است.

مرگ و میر آنفولانزای نوع A (خوکی) بسیار کمتر از آنفولانزای پرندگان

وی گفت: شدت این بیماری و بیماری زایی آن بیشتر از آنفولانزای پرندگان است اما میزان مرگ و میر در آن بسیار کمتر از آنفولانزای پرندگان است.

امامی رضوی خاطرنشان کرد: نکته ای که در مورد آنفولانزای نوع A (خوکی) وجود دارد چرخش ناگهانی ویروس است و به همین علت نیاز به آموزش هرچه بیشتر پرسنل مراکز درمانی و آموزش های مردمی داریم که در این راستا کمیته کشوری در معاونت سلامت دستورالعمل مقابله با بیماری آنفولانزای نوع A (خوکی) را تهیه کرده است.

تاکید اصلی وزارت بهداشت بر روی پیشگیری از ابتلا به آنفولانزای نوع A (خوکی)

وی اضافه کرد: این دستورالعمل بسیار با سطح احتیاط بالا تهیه شده است با توجه به ایام حج و امکان چرخش ویروس تاکید اصلی وزارت بهداشت بر روی پیشگیری است.