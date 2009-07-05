تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد/ پیروزی در وقت های اضافه

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شنبه شب در قطر برگزار شد دو تیم ایران و قطر در وقت قانونی و در پایان چهار کوارتر به نتیجه مساوی 87 بر 87 رسیدند اما در پایان وقت اضافه این تیم ملی ایران بود که با نتیجه 99 بر 97 حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

در این دیدار شاگردان وسلین ماتیچ نتیجه دو کوارتر اول و دوم را به تیم قطر واگذار کردند اما در کوارترهای سوم ، چهارم و وقت اضافی به برتری رسیدند. نتیجه کامل دیدار دو تیم ایران و قطر به این شرح است:

* ایران 99- قطر 97

(23بر 25)، (15 بر 21 )، (23 بر 21) و (26 بر 20) و وقت اضافی (12 بر 10)

همچنین شب گذشته یک دیدار میان تیم‌های لبنان و مصر برگزار شد. در این بازی تیم مصر بر حریف خود پیروز و به مقام دوم این رقابتها رسید. تیم لبنان سوم و قطر میزبان این مسابقات چهارم شد.

تیم ملی بسکتبال ایران امشب دوحه قطر را به مقصد تهران ترک می کند و بامداد روز دوشنبه وارد کشورمان خواهد شد.