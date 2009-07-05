فروشگاه مرکزی انتشارات امیرکبیر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کتابهای این کتابفروشی که بزرگترین فروشگاه کتاب این موسسه انتشاراتی به شمار می‌رود، به یکی از مغازه‌های جنب ساختمان این فروشگاه منتقل شده است.

مسئولان این موسسه انتشاراتی وعده داده‌اند که حد‌اکثر تا اواخر ماه آینده فرشگاه مذکور بازگشایی شود.

موسسه انتشاراتی امیرکبیر در سال 1328 و با خرید سرقفلی اولین فروشگاه خود در تهران شروع به کار کرد و از آن زمان تا کنون با در اختیار داشتن 8 مارک تجاری (امیرکبیر- جیبی (فرانکلین)- سیمرغ - شکوفه - کتابهای طلائی - پرستو - چاپ و نشر بین الملل و ندا) و فروشگاههای متعدد در سطح کشور و همچنین موقعیت مکانی چاپخانه و عامل انحصاری فروش خود سهم عمده‌ای از بازار چاپ و انتشار و پخش کتاب را در ایران نصیب خود کرده است.

انتشار آثار برجسته‌ای نظیر تاریخ تمدن اسلام، کمدی الهی دانته (دوزخ، برزخ، بهشت) و کلبه عموتم از جمله فعالیتهای امیرکبیر است.