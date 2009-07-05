سومین "دفتر تاریخ" ورق خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نیز همانند جلدهای اول و دوم آن توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر خواهد شد.

نخستین دفتر تاریخ شامل هشت رساله در سال 1380 چاپ شد و در دفتر دوم آن نیز 17 مقاله دیگر متعلق به جریانهای تاریخی و اجتماعی دوره صفویه به چاپ رسید.

ایرج افشار محقق و کتاب‌شناس و فرزند مرحوم دکتر محمود افشار بنیادگذار موقوفات دکتر محمود افشار یزدی است. وی از سال 33 تا 35 سردبیر مجله سخن بود که صاحب امتیاز آن دکتر پرویز ناتل خانلری بود. وی در سال 41 نیز به ریاست کتابخانه ملی ایران رسید و یکسال بعد رئیس مرکز تحقیقات ایران‌شناسی دانشگاه تهران شد. وی نزدیک به 15 سال را نیز رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بود و به عنوان استاد رشته تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه تدریس می‌کرد.

فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی فارسی در کتابخانه ملی اتریش از جمله مهمترین پروژه‌هایی است که ایرج افشار انجام داده است. فرهنگ ایران زمین در 30 جلد، نامه‌هاى تهران (شامل 154 نامه از رجال دوران به سید حسن تقی زاده) و گلگشت در وطن از دیگر آثاری است که به کوشش افشار چاپ شده است.