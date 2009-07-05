نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "عبدالرحمان العطیه" دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اظهار داشت: این نشست در راستای تمایل مشترک برای توسعه روابط دوستانه با ترکیه با هدف هماهنگی و رایزنی در مسائل سیاسی، منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام طرفین برگزار خواهد شد.

در این نشست به جریان انداختن توافقنامه همکاری اقتصادی مشترک که سال 2005 در بحرین امضا شد و نیز یادداشت تفاهم که سال 2008 در جده به امضا رسید بحث و بررسی خواهد شد.

پایان بخشیدن به مذاکره درباره تجارت آزاد میان طرفین، توسعه همکاری های فرهنگی، آموزشی، علمی و گردشگری، قضیه فلسطین و روند صلح در خاورمیانه از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود.

خاطر نشان می شود که نخستین نشست مشترک میان وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه دوم سپتامبر 2008 در جده برگزار شد.