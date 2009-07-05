حضور بنیتو فلورو در پرسپولیس منتفی شد / ادامه بلاتکلیفی بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، بلاتکلیفی بزرگ مسئولان باشگاه پرسپولیس در انتخاب سرمربی همچنان ادامه دارد و بعد از آنکه حضور تاپ مولر و لوکا پرزوویچ در این تیم منتفی شد، شانس حضور " بنیتو فلوروسانس " اسپانیایی نیز به حداقل رسیده است تا عباس انصاریفرد همچنان دنبال گزینه های جدیدی باشد.

شانس سرمربی پیشین رئال مادرید برای حضور در ایران در شرایطی کم شده است که اعضای کمیته فنی پرسپولیس روز چهارشنبه با حضور وی در تهران موافقت کرده بودند. سایت گل با اعلام خبرمنتفی شدن حضور بنیتو در پرسپولیس نوشت: « جمعه ‌شب بود که نزدیکان به عباس انصاریفرد مدیرعامل پرسپولیس متوجه شدند که بنیتو فلوروسانس، نامزد اسپانیایی هدایت پرسپولیس، دیگر جزو نامزدهای مربیگری در پرسپولیس نیست. این گزینه که در کمیته فنی و هیئت ‌مدیره پرسپولیس مطرح شده بود، رای نیاورد تا انصاریفرد به‌ دنبال یک گزینه جدید باشد.»

عباس انصاریفرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز جمعه شب ضمن اعلام ادامه مذاکره با گزینه های جدید گفت: دو گزینه آرژانتینی و آلمانی مدنظر ما هستند که با یکی از آنها به توافق خواهیم رسید. این در حالی است که فلورو سومین مربی نامزد هدایت پرسپولیس بود که با وی مذاکره شد، اما او نه به ‌دلیل مسائل مالی که به علت کارنامه نه‌ چندان مطمئنش از فهرست پرسپولیس خارج شد.

البته مسئولان باشگاه پرسپولیس اعلام کردند که حسین عبدی به عنوان دستیار مربی خارجی تیم فوتبال این باشگاه فعالیت خواهد کرد.