گرد و غبار شهرهای ایران محصول جنگ و ناامنی در خاورمیانه است

مهندس یاسر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش آلودگی گرد و غبار در مناطق جنوبی و توسعه آن به شهرهای غربی کشور گفت: این پدیده محصول مستقیم توسعه ناپایدار در منطقه است که مستقیما به مسئله جنگ و ویرانیهای کشورهای خلیج فارس و دخالتهای کشورهای منطقه و بیگانه مربوط می شود.

این مقام مسئول در کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست کشور، کشورهای عراق و عربستان را به خاطر رها کردن طرح توسعه پایدار و بیابان زدایی و همین طور جدی نگرفتن حفاظت از اکوسیستمها و محیط زیست صادر کننده آلودگی گردوغبار به کشورهای دیگر منطقه از جمله ایران دانست و افزود: با توجه به اینکه این کشورها در حال جنگ و نوعی بی ثباتی هستند مورد تهاجم دیگر کشورهای منطقه قرار می گیرند و برای مثال عربستان در عراق دخالتهایی دارد که منجر به حذف برنامه های حفاظت محیط زیست در این کشور و کنترل بیابانهای عراق می شود.



انصاری جنگ را عامل مستقیم این عدم کنترل بیابانهای عراق و عربستان دانست و تاکید کرد: توقف بیابانزایی در این کشورها آسمان شهرهای ایران را متاثر کرده است و بعد از جنوب ایران حالا غرب کشور مانند کردستان و ایلام و فردا تا شمالی ترین نقاط کشور این پدیده گسترش می یابد و با توجه به اهمیت و نوع این پدیده نمی توان چاره ای کوتاه مدت برای مقابله با آن پیدا کرد با این حال راهکار این مسئله رها شدن منطقه از جنگ و تجاوز کشورها به یکدیگر است.



این کارشناس محیط زیست با این پیشنهاد که ایران باید از طریق روابط دیپلماتیک و مذاکرات فراملی به کنترل این آلودگی کمک کند اضافه کرد: این مسئله در صورت گسترش می تواند صنایع مختلف ایران و وضعیت کشاورزی کشور را به مخاطره بیندازند و حتی بسیاری از خدمات از جمله پروازهای فرودگاههای کشور را مختل کند.

وی با اشاره به این موضوع که کشورهای جنگ زده نمی توانند وضعیت محیط زیست خود را سامان بخشند گفت: شیوع بیماریهای تنفسی و گسترش انواع آلرژیها و همین طور بر هم خوردن تعادل خاک و هوا از ابتدایی ترین آسیبهای این پدیده است که باید خسارات سنگین صنایع و کشاورزی کشور را به آن اضافه کرد که می تواند وضعیت بحرانی در کشور به وجود آورد و مسئولان باید از ظرفیت دیپلماسی برای کنترل وضعیت محیط زیست انسانی و طبیعی با نهادهای بین المللی و سازمان ملل و دیگر کشورها استفاده کنند.