کشاورزی بدون صنعت در مازندران مفهومی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، سید محمد کریمی صبج یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه صنعت برق، الکترونیک و صنایع وابسته اظهار داشت: توسعه استان مازندران با وجود صنعت در کنار بخش کشاورزی میسر می شود.

وی به ایجاد محدودیتهایی در سلسله جبال البرز برای معدن کاری اشاره کرد و افزود: طرح البرز در این منطقه اجرایی شده و مدیریت ارشد استان نیز از سرمایه گذاران بخش معدن در این منطقه حمایت می کند.

استاندار مازندران با بیان اینکه نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه در مازندران فراهم است، خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی را باید از لایه های آموزشی جامعه شروع کرد چون این امر موجب می شود تا کاردستی که توسط دانش آموز در گذشته ساخته می شد در حال حاضر به ماهواره امید تبدیل شود.

وی اضافه کرد:‌بخش خصوصی برای توسعه صنعتی از نظام آموزشی طرح و برنامه ارائه کند.

کریمی با اشاره به اینکه صاحبان صنایع از بهره مندی از اصحاب رسانه جوان هستند، تصریح کرد: رسانه ها یکی از عوامل توسعه محسوب می شوند که صاحبان صنایع نیاز است با اصحاب رسانه همکاری لازم را داشته باشند.

وی خواستار حضور اساتید دانشگاهی در اینگونه نمایشگاه های تخصصی شد و خاطرنشان کرد: حضور این اساتید و برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص تجارت و بهره وری تولید و دیگر مسائل مربوطه می تواند در تاثیر بسزایی در کیفیت برگزاری نمایشگاه داشته باشد.

استاندار مازندران در پایان یادآور شد: برگزار کنندگان نمایشگاه های تخصصی شرایط لازم را حضور سرمایه گذاران خارجی در نمایشگاه ها فراهم کنند و موجب برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی شوند.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نیز گفت: نمایشگاه بین المللی مازندران واقع در قائم شهر شرایط و زمینه های لازم را برای حضور پر قدرت صنایع را ندارد.

داریوش هندویی اظهار داشت: این نمایشگاه تنها اعلام وجود صنعت مازندران به محسوب می شود و نشان دهنده حضور پر قدرت صنایع استان نیست.

وی افزود: مازندران با توجه به استعدادها و پتانسیل هایش لیاقت نمایشگاهی بهتر از این است.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با تاکید بر اینکه نمایشگاه محل فروش نیست، خاطرنشان کرد: نمایشگاه تنها محل تبلیغات و ارائه توانمندی ها است که در این راستا باید بهره وری لازم در نمایشگاه های تخصصی افزایش یابد.

وی اضافه کرد: پی بدن صاحبان صنایع به توانمندی های یکدیگر و ایجاد امید در بین تولید کنندگان از مهمترین فواید برگزاری نمایشگاه است.

هندویی در خصوص تفاوت بین نمایشگاه های خارج و داخل کشور نیز گفت: نمایشگاه های خارجی به سه بخش ابتکارات کودکان، دانشمندان و تولیدات انبوه تقسیم می شود که این امر موجب افزایش کیفیت نمایشگاه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش علم و سرمایه را مهمترین فاکتورهای کارآفرینی عنوان کرد و اظهار داشت: سابقا پول سرمایه تولید کننده محسوب می شد ولی در حال حاضر اعتبار مهمترین سرمایه یک تولید کننده و صنعت گر است.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران پول را عنصری فساد آور توصیف کرد و افزود: صنعتگر نباید به دنبال وام برای گردش کارخانه باشد بلکه باید آنقدر اعتبار داشته باشد تا بتواند چرخ کارخانه را بچرخاند.