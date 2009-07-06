علی شمس رسیدگی به مشکلات خانواده های زندانیان را افتخاری بزرگ برای خادمین عرصه اصلاح و تربیت در زندانبانی نوین اسلامی عنوان کرد و گفت: وظیفه داریم با تمام توان و جلب کمک دیگر نهادهای حمایتی و مردم خیر از خانواده های زندانیان نیازمند حمایت مادی و معنوی ممکن را انجام دهیم.

به گفته معاون دادستان تهران در امور زندانها زندگی 30 الی 40 درصد زندانیان منتهی به طلاق می شود و راهی شدن سرپرست خانواده به زندان و فشارهای اقتصادی از مهمترین عوامل افزایش پدیده طلاق در زندانیان است.

معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانها انجمن حمایت از زندانیان را یک نهاد حمایتی موثر از خانواده های زندانیان نیازمند معرفی کرد و افزود: با توجه به نیازهای گسترده خانواده زندانیان و لزوم حمایت از آنها لازم است همه افراد جامعه خود را در زمینه حمایت از این انجمن مسئول بدانند.

شمس خانواده های زندانیان را جزو محرومترین و مظلوم ترین اقشار جامعه عنوان کرد و افزود: قربانی اصلی جرم، فرزندان بی سرپرست و مادران تلاشگری هستند که در پی به زندان افتادن سرپرست خود همه بار و مسئولیت خانواده را بدوش می کشند.

معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانها تصریح کرد: متاسفانه این قشر مظلوم در جامعه ما از یکسو مغفول مانده اند و از سوی دیگر با وجود آنکه جزئی از خانواده بزرگ ایران هستند جامعه آنها را طرد می کند و انگ خانواده زندانی بودن را بر آنها می چسباند و در آغوش خود پناه نمی دهد و در چنین شرایطی این خانواده ها دچار فروپاشی می شوند و چاره ای جز پناه بردن به دامن جرم و مجرمان حرفه ای ندارند و این امر فاجعه بزرگی است.

وی اظهار داشت : خوشبختانه در سالهای پس از انقلاب و به ویژه طی سالهای اخیر اقدامات و برنامه های بسیار خوبی در جهت توجه و خدمت رسانی به خانواده های زندانیان صورت گرفته است.

شمس معتقد است یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی که می تواند تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد عدم توجه به خانواده های بزهکارانی است که در زندان به سر می برند.