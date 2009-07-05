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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۸

46 میلیارد ریال به اصلاح نقاط حادثه خیز زنجان اختصاص یافت

46 میلیارد ریال به اصلاح نقاط حادثه خیز زنجان اختصاص یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان گفت: 46 میلیارد و 180 میلیون ریال اعتبار جهت رفع نقاط پرحادثه و روکش آسفالت راههای استان در سال 88 اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کلیم الله وثوقی روز یکشنبه در جلسه ستاد ایمنی جاده های استان زنجان افزود: در سال جاری 46 میلیارد و180 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی جهت رفع نقاط پرحادثه و روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی استان اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان این اعتبارات ادامه داد: امسال از محل اعتبارات ملی 33 میلیارد و 280 میلیون ریال برای حذف و اصلاح نقاط پرحادثه منظور شده است.

وثوقی افزود: از محل اعتبارات استانی نیز 12میلیارد و900 میلیون ریال جهت روکشهای آسفالتی و اصلاح نقاط پرحادثه منظور  اختصاص یافته است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان در ادامه از شناسایی 86 نقطه حادثه خیز در سطح استان خبر داد و گفت: بخش عمده این نقاط اصلاح شده است.

کد مطلب 907521

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