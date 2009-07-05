46 میلیارد ریال به اصلاح نقاط حادثه خیز زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کلیم الله وثوقی روز یکشنبه در جلسه ستاد ایمنی جاده های استان زنجان افزود: در سال جاری 46 میلیارد و180 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی جهت رفع نقاط پرحادثه و روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی استان اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان این اعتبارات ادامه داد: امسال از محل اعتبارات ملی 33 میلیارد و 280 میلیون ریال برای حذف و اصلاح نقاط پرحادثه منظور شده است.

وثوقی افزود: از محل اعتبارات استانی نیز 12میلیارد و900 میلیون ریال جهت روکشهای آسفالتی و اصلاح نقاط پرحادثه منظور اختصاص یافته است.