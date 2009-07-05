"جرج گالوی" برای شکست محاصره غزه تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، "حمدی شعت" در ادامه افزود: این کاروان روز گذشته و در واقع در روز جشن استقلال از نیویورک به سمت نوار غزه حرکت کرد که نقطه عطفی در همبستگی با نوار غزه محاصره شده، بشمار می رود.

وی با اشاره به اینکه این نخستین بار است که کاروانی از آمریکا برای شکست محاصره غزه تلاش می کند، افزود: پیش از این فقط در برخی از کشورهای اروپایی شاهد این امر بودیم.

وی با تاکید بر لزوم پایان یافتن محاصره غزه، خاطر نشان کرد: مردم آمریکا باید با واقعیت ها و درد و رنج مردم غزه که تحت محاصره رژیم صهیونیستی قرار دارند، آگاه شوند.

رئیس کمیته مبارزه علیه محاصره غزه در ادامه افزود: "کاروان شریان زندگی 2" با حضور 200 نفر از شهروندان آمریکایی که خواستار پایان یافتن محاصره غزه هستند به همراه تجهیزات پزشکی و دارویی در نیمه ماه جاری از طریق گذرگاه رفح وارد این شهر محاصره شده می شوند.

وی با تمجید از موضع "جرج گالوی" نماینده مجلس عوام انگلیس در حمایت از پایان یافتن محاصره غزه، افزود: وی تلاش های بسیاری در آمریکا در زمینه جمع آوری کمک برای مردم غزه انجام داده است، که هرگز قابل چشم پوشی نیست و دولت فلسطین با دیده احترام و تقدیر به آن می نگرد.

پیش از این "جرج گالوی" پس از اتمام جنگ 22 روزه، با سفر به نوار غزه، ضمن تمجید از مقاومت فلسطینیان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد.