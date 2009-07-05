توزیع بیت المال برای توسعه صنعتی در کشور عادلانه نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت برق، الکترونیک و صنایع وابسته در قائم شهر به خبرنگاران اظهار داشت: نامیدن مازندران به عنوان قطب کشاورزی موجب عقب ماندگی استان شده است.

وی با اشاره به اینکه مازندران در حال حاضر در رتبه بندی صنعتی کشور در جایگاه مناسبی قرار ندارد، خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی مازندران طرح بزرگی برای اجرا در استان به نمایندگان و مسئولان تدوین کنند.

به گفته وی، در سالهای اخیر با عنایت دولت شرایط لازم برای توسعه صنعتی استان مازندران مهیا شده است.

امام جمعه قائم شهر در خصوص برخی انتقاداتی که از وضعیت حال حاضر کشور می شود، گفت: کسی در انتقاد و گلایه می تواند صداقت داشته باشد که شرایط حال و گذشته را مقایسه و توفیقات بدست آمده را قدر بشناسد.

وی تصریح کرد: در گذشته مازندران صنایع کوچک مازندران نیز به لحاظ قطب کشاورزی تقویت نمی شدند ولی دولت حال حاضر کشور توانسته کارهای زیادی در این راستا انجام دهد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای توسعه سقفی قرار داده بودند ولی بعد از پیروزی انقلاب این محدودیت ها برداشته و فاصله ایران با کشورهای صنعتی کاهش چشمگیری یافته است.

وی در پایان افزود: مخالفت با انرژی هسته ای تنها بهانه ای برای ابراز نگرانی و جلوگیری از پیشرفت و توسعه ایران در جهان است که از سوی دشمنان انقلاب مطرح می شود.



