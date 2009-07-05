نخستین جشنواره امیری خوانی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محمود جعفرزاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل روز یکشنبه درآئین افتتاح نخستین جشنواره امیری خوانی مازندران در بابل اظهار داشت: نخستین جشنواره امیری خوانی مازندران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران، شورای شهر و اداره فرهنگ و ارشاد بابل فردا در مجتمع سینمایی ارشاد بابل برگزار می شود

وی مهم ترین برنامه های این جشنواره را پخش فیلم، سخنرانی و امیری خوانی با نی و للوا عنوان کرد و افزود: در این جشنواره که 15 گروه 2 نفره حضور دارند از 9 امیری خوان منتخب در رده سنی نوجوان، بزرگسال و میانسال تجلیل خواهد شد

جعفرزاده تصریح کرد: به نفرات اول تا سوم به ترتیب مبلغ 120 هزار تومان، 100 هزار تومان ، و 80 هزار تومان وجه نقد اهدا خواهد شد

نخستین جشنواره امیری خوانی مازندران از دیر باز در استان علویان مازندران جایگاه داشته و مردم مازندران علاقه وافری به آل علی و شیعه علوی دارند.