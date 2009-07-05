پارگی خط لوله هشت اینچ علی آباد - گرگان ترمیم شد

به گزارش خبرنگار مهردر بهشهر، محمد رضا علیجان زاده صبح یکشنبه در جمع مدیران این شرکت افزود: خط لوله مذکور در اثر اصابت تیغه لودر پیمانکار شهرداری گرگان دچار پارگی شد.

وی ادامه داد: پیمانکار شهرداری گرده ماهی را تخریب کرده و تیغه لودر تقریباً در دو متری مارکر نصب شده در محل به خط لوله اصابت کرده است.

علیجان زاده ، اطلاع رسانی توسط شهرداری به پیمانکار در این زمینه را امری بسیار مهم عنوان و تصریح کرد: قطعاً در صورت آشنایی پیمانکار با مارکر و دیگر علائم هشدار دهنده ، خط لوله دچار پارگی نمی شد.

سرپرست واحد تعمیرات خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال در خصوص نحوه انجام عملیات اظهار داشت: بعد از اطلاع یابی از پارگی لوله ، ولو قبل از تاسیسات گرگان سریعاً توسط گروه عملیات بسته شد و محوطه تا حضورگروه های فنی تحت حفاظت کامل درآمد.

علیجان زاده با اشاره به شروع عملیات با استقرار بیل مکانیکی در محل مذکور ، ادامه داد: ابتدا جلوی نشت مواد (نفت گاز) با زدن گوه به خط گرفته شد، سپس تخلیه مواد در مخازن پخش گرگان صورت گرفت.

وی افزود: از مجموع 310 هزار لیتر نفت گاز ، 279 هزار لیتر در مخازن پخش گرگان و 31 هزار لیتر نیز در مخازن زیرزمینی تاسیسات گرگان تخلیه شد.

علیجان زاده با یادآوری این مطلب که خط لوله در هنگام آسیب دیدگی به دلیل عدم نیاز در حالت توقف بوده است به انجام عملیات برش ، جوشکاری و در نهایت تعویض قطعه لوله آسیب دیده اشاره وخاطرنشان کرد : خوشبختانه این عملیات با کمترین مقدار آلودگی محیط زیست انجام شد و خط مجدداً مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی همچنین در خاتمه گفت: در صورت وجود بنزین در خط لوله می توان با مهار و ترمیم آن با بستن U کلمپس و Patch به صورت موقت ، ایمنی کار را افزایش داد و از هدر رفتن مقدار زیادی بنزین جلوگیری کرد