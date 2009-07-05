14 نقطه در شمال تهران بافت فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده اظهارداشت: با بررسیهای انجام شده بخشهایی از محلات تجریش، دزاشیب، چیذر، دربند، باغ شاطر، امامزاده قاسم(ع) ، تپه آبک، جماران، کاشانک، دارآباد، سیمین قلعه ، سوهانک، ازگل و تپه قیطریه به عنوان بافت فرسوده شناخته شده که در حال حاضر مطالعات در خصوص ساماندهی جماران و تپه قیطریه انجام شده است.

وی قدم اول در ساماندهی بافتهای فرسوده را تأمین شبکه معابر دانست و گفت: در بافتهای فرسوده معابر کم عرض و غیر استاندارد هستند به طور مثال در تجریش حدود 7/18 درصد شبکه معابر وجود دارد که تنها2/1 درصد آن استاندارد است.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: بافت منطقه به سمت فرسوده بودن پیش می رود و در حال حاضر 40 هزار پلاک مسکونی و 80 هزار واحد تجاری در سطح منطقه وجود دارد که متوسط عمر آنها 30 سال است.

احمدی بافنده با استقبال از طرحها و پیشنهادات شهروندان گفت: شهرداری با طرحهایی که مورد نظر شهروندان است بهسازی بافت های فرسوده را انجام خواهد داد و در نظر دارد فضایی را به وجود می آورد که در جلب مشارکت سرمایه گذاران موثر باشد .

وی افزود: حفظ هویت فرهنگی با تاکید بر هویت تاریخی محلات و ارزشها برای آیندگان از اهداف کالبدی طرح ساماندهی بافتهای فرسوده است.