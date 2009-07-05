اعیاد قربان و فطر تعطیلات رسمی مدارس نیویورک اعلام شدند

همایش سالانه انجمن مسلمانان شمال آمریکا

دهها هزار نفر از مسلمانان از روز جمعه 12 تیرماه تا دوشنبه 15 تیرماه برای شرکت در همایش سالانه انجمن مسلمانان شمال آمریکا گردهم جمع شده و در کنار شرکت در جلسات سخنرانی متفکران و اندیشمندان مسلمان و حتی مسیحی در رویدادهای حاشیه‌ای این همایش نیز شرکت کرده اند.

سعید سیدمدیر ملی بخش ارتباط بین ادیان در انجمن اسلامی شمال آمریکا گفت: موضوع همایش امسال مفهومی است که ما به عنوان مسلمانان آمریکا برای آن اهمیت قائل هستیم. شرکت کنندگان در جلسات سخنرانی در چهل و ششمین همایش به " زندگی، آزادی و جستجوی سعادت" می پردازند و قرار است 40 هزار مسلمان از سراسر آمریکا و کانادا مخاطب این سخنرانیها باشند.

وی با اشاره به اینکه این موضوعات برای شرکت کنندگان بیگانه نیست گفت: ما با این ارزشها زندگی کرده و می خواهیم همه بدانند ما این ارزشها را تحسین می کنیم.

عبارت " زندگی، آزادی و جستجوی سعادت" یکی از مهمترین بخشهای بیانیه استقلال است که توسط توماس جفرسون نوشته و 4 ژوئیه 1776 به عنوان روز استقلال آمریکا تصویب شد. براساس اظهارات برگزارکنندگان و مقامات رسمی انجمن اسلامی شمال آمریکا همایش امسال در فضا و روحیه جدید برگزار می شود و تنوع رویدادهایی که در حاشیه این همایش برگزار می شوند نیز چشمگیر است.

انجمن اسلامی شمال آمریکا بزرگترین سازمان پوششی مسلمانان در شمال آمریکا تلقی می شود که نمایندگی چند گروه دیگر را چون انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و صدها مسجد را در آمریکا و کانادا بر عهده دارد. شرکت کنندگان طی چهار روز این همایش در جلسات تعاملی درباره موضوعات معنوی، توسعه اقتصادی، خانواده، بانکداری اسلامی و ارتباط با سایرین حضور خواهند یافت.

در حاشیه این همایش، براساس سنت سالهای گذشته یک بازار اسلامی با بیش از 600 غرفه تشکیل شده است. نمایشگاه هنری که فضای مناسبی برای ارائه آثار هنرمندان مسلمان است، جشنواره فیلم با فیلمهای متنوع و مستند از دیگر رویدادهای این همایش هستند. این همایش نخستین بار در سال 1963 برگزار شد و بزرگترین گردهمایی مسلمانان در شمال آمریکا است. سخنرانهای همایش امسال مجموعا 300 نفر هستند که در آن میان می توان به کیث الیسون نخستین نماینده مسلمان کنگره آمریکا و ریک وارن از شخصیتهای مسیحی آمریکا اشاره کرد.

تصویب قطعنامه درج اعیاد اسلامی در تقویم مدارس نیویورک تصویب شد

قطعنامه به رسمیت شناخته شدن اعیاد فطر و قربان به عنوان دو عید مهم از مناسبتهای اسلامی در تقویم تحصیلی مدارس عمومی نیویورک سرانجام با پیگیریهای ائتلاف دینی از سوی شورای شهر به اتفاق آرا تصویب شد.

به رغم اینکه این قطعنامه با پیگیریهای مکرر مسلمانان و ائتلاف دینی حاصل شده اما باعث می شود شورا را در مقابل مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک قرار دهد، شهرداری که تصمیم وی در تعطیل شدن روزها تقش تعیین کننده ای دارد و مخالف این ایده است.

به رغم اینکه بلومبرگ مدعی شده نمی توان مناسبتهای تمام ادیان در مدارس را روز تعطیل اعلام کرد اما این قانون که اطاعت از آن اجباری نیست برای مدارسی می تواند کاربرد داشته باشد که بیشتر جمعیت آن مسلمان باشند. همچنین مسئله جالب توجه این است که مناسبتهای دینی یهودیان و مسیحیان چون کریسمس و یوم کیپور در تقویم مدارس تعطیل است اما مناسبتهای اسلامی که در درحال حاضر در این تقویم مشاهده نمی شود.

بسیاری از طرفداران این اقدام اظهار می دارند، درحالی که بلومبرگ به دنبال ورود به عرصه رقابت برسر شهرداری نیویورک در فصل پاییز است اظهارات وی می تواند مسلمانان را که جامعه درحال رشد این شهر محسوب شده را منزوی کند.

امام طالب عبدالرشاد رهبر ستاد اضافه کردن این تعطیلات به تقویم درسی مدارس اظهار داشت همراهی شهردار هوشمندی وی را نشان می دهد چرا که امسال انتخابات در پیش است.

موافقان این طرح اظهار داشته اند از آنجا که حدود 12 درصد یا بیش از 100 هزار نفر دانش آموزان این شهر مسلمان هستند آنها شایستگی به رسمیت شناخته شدن را دارند. برخی از مدارس در مناطقی چون دیربورن، میشیگان و چند شهر در نیوجرسی دو عید قربان و فطر را در تقویم مدارس خود وارد کرده اند.

مسلمانان پاریس در معرض بازرسیهای بی‌مورد قرار دارند

تحقیقات نشان می‌دهد پلیس پاریس، پایتخت فرانسه به طور وسیعی از پرسش و پاسخهای بی‌مورد قومی و نژادی علیه مسلمانان و رنگین پوستان استفاده می‌کند که این امر به دلیل ایجاد حس بی‌عدالتی میان اقلیتها موجب هشدارهایی از سوی کارشناسان و مقامات رسمی شده است.

ضو کمیسیون تنوع و فرصت مساوی فرانسه وجود این بازجوییهای خیابانی و بی‌مورد را تأیید کرد و گفت: این مسئله از مدتها قبل وجود د اشته است.

براساس تحقیقات مؤسسه آزاد عدالت جامعه که از نوامبر 2007 تا می 2008 انجام شد، مسلمانان و سیاهپوستان با تبعیض و تعصب پلیس پاریس مواجه هستند.

محققان تحلیلی در رابطه با موارد ثبت شده توسط پلیس انجام داده و متوجه شده اند که مسلمانان و سیاهپوستان جوان در خیابانها برای بررسی اوراق هویت خود بیش از جوانان سفیدپوست متوقف می شوند.

بیش از 500 مورد بررسی اوراق هویت افراد در یکی از ایستگاههای ترانزیت پاریس نشان می دهد مسلمانان 5/7 بار بیش از سفیدپوستان اروپایی مورد بازرسی قرار گرفته اند و سیاهپوستان شش مرتبه بیش از سفید پوستان متوقف شده اند.

تحقیقات و بازجوییهای قومی در پاریس نشان می دهد سیاهپوستان و مسلمانان بیش از سفیدپوستان دستگیر و یا تفتیش می شوند. این درحالی است که بازجوییهای نژادی و تبعض آمیز از هر نوع در قانون فرانسه مورد مخالفت واقع شده است.

گروه اس او اس نژادپرستی به عنوان یکی از گروههای ضد نژادپرستی در پاریس اخیران اظهار داشته برخی شرکتهای فرانسوی نیز هنگام استخدام سیاستهای نژادپرستانه اتخاذ کرده و داوطلبان غیر سفیدپوست را فیلتر می کنند. گروههای ضد نژادپرستی اظهار می دارند که تبعیض در جامعه فرانسه به امری شایع تبدیل شده است.

روحانی مسلمان در دپارتمان پلیس لس آنجلس منصوب شد

دپارتمان پلیس لس‌آنجلس امریکا به منظور بهبود روابط با جامعه مسلمان که مدتها است این روابط تیره و تار شده، نخستین روحانی مسلمان خود را منصوب کرد تا بتواند اسلام و مسلمانان را به افسران پلیس معرفی کند.

ستوان مارک استین بروک که ناظر ارتباط دفتر مبارزه با تروریسم دپارتمان پلیس لس آنجلس است گفت: افسران پلیس اسلام را نمی‌شناسند و از جوامع مسلمان در لس آنجلس چیزی نمی‌دانند.

رهبران دپارتمان پلیس اعتقاد دارند که شیخ قاضی اسد مهاجر پاکستان تبار مسلمان می‌تواند منبعی ابرای اطلاعات افسران کنجکاو درباره اسلام و مسلمانان باشد. آنها انتصاب وی در این دپارتمان را فرصتی برای معرفی دین و فرهنگ اسلام به افسران پلیس می‌دانند که با آن ناآشنا هستند.

تحقیقات اخیر مرکز پیو نشان می‌دهد که اکثریت امریکایی‌ها درباره اسلام اطلاعات بسیار اندکی دارند. با گذشت هشت سال پس از حملات یازدهم سپتامبر، بسیاری از مسلمانان امریکا به خاطر پوشش و یا هویت اسلامی خود در معرض تبعیض نژادی و دینی قرار می‌گیرند.

مسئولان دپارتمان پلیس لس آنجلس ابراز امیدواری کردند که اسد بتواند وجهه پلیس را پس از طرحهای 2007 برای مشخص کردن جمعیت مسلمانان که بسیارمورد انتقاد بود ترمیم کند. این طرح که برابر با پرسش و پاسخ دینی یکسان تلقی شده بود یک هفته پس از شدت گرفتن اعتراضات لغو شد. این انتصاب درحالی صورت گرفته است که رهبران مسلمان نیز نسبت به این انتصاب ابراز خوش‌بینی کرده و اظهار داشتند که اسد می‌تواند روابط تیره و تاره شده پلیس و مسلمانان را ارتقا دهد.

حسن ایلوش مدیر اجرایی دفتر شورای روابط اسلامی- امریکایی در جنوب کالیفرنیا گفت: این منصب نیازمند کسی است که دانش اولیه و مهارتهای گردهم جمع کردن مسلمانان را داشته باشد و ما اعتقاد داریم اسد از این توانایی‌ها برخوردار است.

500 هزار مسلمان در لس آنجلس زندگی می‌کنند که پس از جامعه مسلمان نیویورک بزرگترین جمعیت اسلامی در این کشور محسوب می‌شوند.

وکیل اسکاتلندی از مجرم جلوه دادن جامعه مسلمان بریتانیا انتقاد کرد

در پی شدت گرفتن اقدامات دولت بریتانیا علیه جامعه مسلمانان، یکی از وکلای حقوق بشر اسکاتلند دولت بریتانیا را به مجرم جلوه دادن جوامع اقلیت متهم کرد.

عامر انور وکیل حقوق بشر اسکاتلند که در مراسم جوایز دستاوردهای اقلیتهای قومی در گلاسکو سخنرانی می‌کرد گفت: حقیقت دنیای امروز این است که نژاد پرستی فرهنگ و دین را دربرگرفته است و موارد خام آن صرفاً برای قربانیان تهیه می‌شوند. این دولت سیاست وحشت را به واسطه گردهم آوردن قوانین ضد ترور و سرکوب پناهندگان اعمال کرده است.

وی یادآور شد: نتیجه این ایست و بازرسی‌های بی مورد مجرم جلوه دادن کل جامعه است، به طوری که در بسیاری از جوامع فضای وحشت حاکم شده است.

این فعال حقوق بشر نسبت به سخنرانی‌های دولت که صرفاً بر مسئله ضرورت ادغام تأکید دارند ابراز ناامیدی کرد و گفت: من در این کشور متولد شده و بزرگ شدم و با ترور و خشونت هم مخالف هستم، چرا جامعه مسلمان باید برای هر اقدام تروریستی عذرخواهی کند. ما هم درهمان خیابانهایی راه می‌رویم که سایرین راه می‌روند و ما هم در معرض همان انفجارهای تروریستی قرار داریم که سایرین قرار دارند.

بانکهای اسلامی پاکستان بازار بین بانکی تشکیل می‌دهند

شش بانک اسلامی پاکستان قرار است بازار بین بانکی اسلامی تأسیس کنند تا از اتکا به بانکهای غیراسلامی سود محور برای فراهم کردن سرمایه‌های کوتاه مدت مورد نیاز جلوگیری کنند.

احمد علی صدیقی رئیس توسعه محصولات شرعی در بانک میزان به عنوان نخستین بانک کاملا اسلامی پاکستان گفت: بسیاری از موارد نهایی شده و اعلام رسمی در این رابطه به زودی صورت می گیرد.

درحال حاضر بازار بین بانکی میان بانکهای غیر اسلامی که سود پرداخت و دریافت می کنند در پاکستان وجود دارد.

این درحالی است که براساس اظهارات صدیق وجود بازار بین بانکی کاملا حرام نیست ، اما مشتریان و علمای دینی نسبت به آن رویکرد مناسبی ندارند و علت آن سهیم بودن این در بخش بانکداری همراه با سود است، بنابراین هیئتهای مشورتی شرع متشکل از شش بانک از شش ماه گذشته در کنار یکدیگر قرار گرفته و تصمیم گرفتند بازار بین بانکی خود را بدون سود تشکیل دهند.

صدیقی توضیح داد که محور این بازار پیشنهاد این مسئله است که بانکهای اسلامی نباید به بخش غیر بانکداری غیر اسلامی متکی باشند تا سرمایه لازم کوتاه مدت خود را تأمین کنند که البته این امر در چنین عرصه‌ای غیرقابل اجتناب است. بنابراین ما تصمیم گرفتیم سرمایه لازم خود را از طریق یکدیگر تأمین کنیم. ما اعتقاد داریم که بانکهای اسلامی از سرمایه های لازم برای برطرف کردن نیازهای یکدیگر برخوردار هستند.

دکتر شاهد حسن صدیقی از اقتصاددانان کراچی از طرح بازار بین بانکی اسلامی استقبال کرد و گفت: این تصمیم بسیار به موقع اتخاذ شده چرا که رویکرد سابق آنها موجبات آشفتگی مشتریان بانکهای اسلامی را فراهم کرده بود.

میزان، بانک اسلامی، بانک اسلامی جهان، بانک البرکت، بانک اسلامی داوود و بانک اسلامی امارات جهان شش بانک اسلامی پاکستان هستند که حدود 500 هزار مشتری در بخشهای مالی و سرمایه گذاری دارند که این میزان پنج درصد سهم کل بانکهای کشور را در اختیار دارند. تصمیم این بانکها را می توان واپسین نشانه شکوفایی اقتصاد اسلامی در پاکستان دانست.

صدیقی یادآور شد: این گام مهمی است که به توسعه بانکداری اسلامی در پاکستان منتهی می شود.

وی اظهار داشت که بانکداری اسلامی طی چند سال اخیری به شکوفایی رسیده و این امر را می توان پس از وقوع بحران جهانی اقتصاد مشاهده کرد، چرا که پس از این بحران پاکستان بیشتر از گذشته به سمت بانکداری اسلامی رفت.

اقتصاد اسلامی یکی از بخشهای صنعت اقتصاد جهانی است که به‌سرعت درحال رشد است. صنعت بانکداری اسلامی که از سه دهه پیش آغاز شد به رشد چشمگیری رسیده و توجه سرمایه‌گذاران و بانکداران بسیاری در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و مؤسسه مالی سراسر جهان وجود دارند که دارایی‌های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.

مسجد گروزنی چچن بهترین پروژه معماری اوراسیا شناخته شد

مسجد جامع شهر گروزنی در چچن که از آن به عنوان تلاشی برای تبدیل شدن به بزرگترین مسجد اروپا یاد می‌شود از سوی مجله بین‌المللی "تجارت اول" به عنوان بهترین پروژه معماری در اوراسیا معرفی شد.

خوچیف رئیس اداره مسلمانان گروزنی جایزه بهترین پروژه معماری سال 2008 که در استانبول، ترکیه برگزار شده بود را به رمضان قادروف رئیس جمهوری چچن تقدیم کرد.

قادرف هم اظهار داشت که این جایزه با اعتبار نشان دهنده رشد و توسعه سریع جمهوری چچن است.

قادروف تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم از راه ساخت پروژه های جدید و توسعه در تمام ابعاد زندگی به موفقیت برسیم. اگر مسجد جمهوری ما بهترین پروژه اوراسیا در سال 2008 شناخته شده، این امر دستاوردی برای تمام مردم چچن است.

ظرفیت این مسجد بیش از 10 هزار نفر است. اطراف مسجد را اداره اجرایی اسلامی چچن، یک مدرسه و دانشگاه اسلامی، یک هتل و کتابخانه دینی فراگرفته است.

85 دادگاه شرع اسلام در بریتانیا فعال هستند

گزارشهای جدید بریتانیا نشان می‌دهند به رغم آنکه پیشتر ادعا شده بود تنها پنج دادگاه اسلامی در بریتانیا فعالیت می‌کنند، این کشور دارای 85 دادگاه شرع اسلام است.

دنیس مک ایئن نویسنده این گزارش اظهار داشت که بسیاری از شهروندان بریتانیا از خدمات این دادگاهها که براساس قوانین شرع اسلام اداره می‌شوند استفاده می‌کنند. این مساجد در بسیاری از موارد خارج از مساجد فعالیت کرده و غیرمسلمانان نمی‌توانند از آنها استفاده کنند.

در گزارشهای پیشین ادعا شده بود که تنها پنج دادگاه در بریتانیا فعالیت می‌کنند که این دادگاهها در لندن، منچستر، برادفورد، بیرمنگام و نونیتان قرار دارند.

این درحالی است که مگ ایئن گفت: مسئله دادگاههای شرع به خوردن غذای حلال یا چگونگی ازدواج زوجها ارتباطی ندارد، بلکه چالشی در مقابل آن چیزی است که از آن به عنوان حقوق و آزادی افراد یاد می‌کنیم. همانطور که نظام حقوقی ما براساس مصوبات پارلمانی حق تمام افرادی را که در جامعه زندگی می‌کنند تضمین کرده است.

گزارش وی در مجله " سیویتاس" منتشر شده و دربرگیرنده فهرستی از قضاوتهای شرعی است که خود اعتقاد دارد نشانه نوع تصمیم‌گیری‌هایی است که از سوی این دادگاهها در بریتانیا اعمال شده است.

سازمان عفو بین‌الملل مخالفت با ساخت مناره در سوئیس را محکوم کرد

سازمان عفو بین‌الملل ستاد راست‌گرایان افراطی سوئیس را که با هدف ساخت مناره برای مساجد در این کشور فعالیت می‌کند محکوم و هشدار داد این ستاد قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و بیگانه‌هراسی را برای رسیدن به منافع سیاسی ترویج کند.

دنیل بولومی رئیس دفتر سازمان عفو بین المللی در سوئیس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: این ستاد با ادعای حمایت از اسلامی شدن سوئیس وارد عمل شده اما به بی اعتباری و لکه دار کردن نام مسلمانان می اندیشد.

این ستاد سال گذشته از سوی حزب مردم سوئیس به عنوان حزب راست گرای این کشور و حزب مسیحیان محافظه کار راه اندازی شد تا ساخت مناره در سوئیس را ممنوع اعلام کند. این حزب راست گرا مدعی شده مناره برای نیایش ضروری نیست بلکه تنها نماد قانون اسلام به شمار می رود که با نظام حقوقی سوئیس منافات دارد. این ستاد با مخالفتهایی هم در میان سیاستمداران سوئیس رو به رو شده به طوری که دولت فعالیت آن را غیرقانونی و تبعیض آمیز می داند.

حزب مردم سوئیس 113 هزار رأی برای ممنوعیت ساخته مناره جمع کرده است. براساس قوانین سوئیس یک حوزه انتخابی اگر 100 هزار امضا طی 18 ماه از رأی دهندگان شایسته شرایط جمع کند می تواند مسئله مورد نظر خود را به رأی بگذارد. اما تا کنون تاریخی برای این رأی گیری اعلام نشده و انتظار هم نمی رود پیش از نوامبر این رأی گیری انجام شود.

سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که اعضای ستاد راست گرای افراطی می خواهند از این فرصت سوء استفده کرده و بیگانه هراسی را برای اهداف سیاسی مدنظر خود در جامعه گسترده تر ترویج کنند.

حزب دموکراتیک آزاد نیز این ستاد را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشته این ستاد تنها هراس بی‌مورد علیه مسلمانان را تشدید می کند.

350 هزار مسلمان در سوئیس زندگی می کنند، کشوری که سکولار بوده اما قانون اساسی آن آزادی دینی را تضمین کرده است.

در این کشور تنها چهار مسجد با مناره وجود دارد و طنین اذان از هیچکدام آنها به گوش نمی رسد.