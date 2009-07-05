به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین المللی سلمان فارسی که از مصوبات فرهنگی هیئت دولت در سفر دوم استانی به فارس است به همت مرکز فرهنگ و ارتباطات دفتر امام جمعه کازرون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران، سازمان اوقاف تهران و پشتیبانی دیگر سازمان ها و نهادها در اسفند ماه سال 1388 برگزار می‌شود.

محورهای 12 گانه برای ارائه مقالات کنگره بین المللی سلمان فارسی به ترتیب ذیل هستند: شرح حال سلمان، سلمان در احادیث و روایات، سلمان و حریم امامت و ولایت، سلمان و قرآن، سلمان در آثار تاریخی، سلمان از نظر فرق اسلامی: صوفیه و عرفا، سلمان و فتوحات، سلمان از نظر خاورشناسان، سلمان در آیینه شعر و ادب، سلمان در فرهنگ عامه، سلمان، ایرانیان و اسلام و سلمان و نیاز انسان معاصر.

آخرین مهلت ارسال مقالات 30 مهر و تاریخ اعلام پذیرش مقالات آخر آذر ماه و زمان برگزاری کنگره نیمه اول اسفند امسال است.

علی بیات، ژاله آموزگار، احمد بهشتی، محمدعلی کاظم بیگی، احمد بادکوبه هزاوه، محسن الویری، آذرتاش آذرنوش، محمدعلی آذرشب و صادق آئینه وند اعضای هیئت علمی این کنگره‌اند.

حجت الاسلام محمد خرسند امام جمعه کازرون رئیس شورای سیاستگذاری کنگره و فرزاد روان بد مدیر مرکز فرهنگ و ارتباطات دفتر امام جمعه کازرون، دبیر آن است.