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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

کنگره بین المللی سلمان فارسی در کازرون برگزار می‌شود

کنگره بین المللی سلمان فارسی در کازرون برگزار می‌شود

کنگره بین المللی سلمان فارسی اسفند ماه امسال در کازرون برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین المللی سلمان فارسی که از مصوبات فرهنگی هیئت دولت در سفر دوم استانی به فارس است  به همت مرکز فرهنگ و ارتباطات دفتر امام جمعه کازرون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران، سازمان اوقاف تهران و پشتیبانی دیگر سازمان ها و نهادها در اسفند ماه سال 1388 برگزار می‌شود.

محورهای 12 گانه برای ارائه مقالات کنگره بین المللی سلمان فارسی به ترتیب ذیل هستند: شرح حال سلمان، سلمان در احادیث و روایات، سلمان و حریم امامت و ولایت، سلمان و قرآن، سلمان در آثار تاریخی، سلمان از نظر فرق اسلامی: صوفیه و عرفا، سلمان و فتوحات، سلمان از نظر خاورشناسان، سلمان در آیینه شعر و ادب، سلمان در فرهنگ عامه، سلمان، ایرانیان و اسلام و سلمان و نیاز انسان معاصر.

آخرین مهلت ارسال مقالات 30 مهر و تاریخ اعلام پذیرش مقالات آخر آذر ماه و زمان برگزاری کنگره نیمه اول اسفند امسال است.

علی بیات، ژاله آموزگار، احمد بهشتی، محمدعلی کاظم بیگی، احمد بادکوبه هزاوه، محسن الویری، آذرتاش آذرنوش، محمدعلی آذرشب و صادق آئینه وند اعضای هیئت علمی این کنگره‌اند.

حجت الاسلام محمد خرسند امام جمعه کازرون رئیس شورای سیاستگذاری کنگره و فرزاد روان بد مدیر مرکز فرهنگ و ارتباطات دفتر امام جمعه کازرون، دبیر آن است.

کد مطلب 907564

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