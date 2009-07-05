نوجوانان هندبالیست ایران با پیروزی بر چین سوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هندبالیست های نوجوان کشورمان امروز در دیدار رده بندی تورنمنت بین المللی هنگ کنگ با نتیجه 33 بر 32 بر تیم ملی "ب" چین پیروز شدند و به مقام سوم این رقابتها دست یافتند.

تیم هندبال ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات با دو تیم نیوزلند و دانشجویان کره همگروه بود که در برابر تیم نیوزلند با نتیجه 34 بر 23 و با 11 اختلاف به پیروزی رسید اما دیدار دوم خود را برابر تیم دانشجویان کره با نتیجه 32 بر 31 واگذار کرد و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله ضربدری شد.

نوجوانان هندبالیست کشورمان شب گذشته در این مرحله ازمسابقات برابر تیم چهارم مسابقات هندبال بوندس لیگا آلمان با نتیجه 42 بر 28 باخت و از راهیابی به مسابقه فینال بازماند.

هم اکنون مسابقه فینال تورنمنت بین المللی هندبال هنگ کنگ بین دو تیم آلمان و کره برای کسب مقام اول و دوم در جریان است. نیمه اول این بازی با نتیجه 18 بر 15 به سود تیم آلمان به پایان رسیده است.

تیم هندبال نوجوانان ایران در حالی عازم تورنمنت بین المللی هنگ کنگ شده بود که خود را برای حضور در سومین دوره مسابقات جام جهانی آماده می کند. رقابتهای جام جهانی هندبال نوجوانان اواخر تیر ماه در تونس برگزار می شود.