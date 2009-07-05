سرانه فضای سبز در کرمان از متوسط کشوری پایین تر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی بابایی ظهر یکشنبه در گفتگو خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: سرانه فضای سبز در شهر کرمان با توجه شرایط اقلیمی و آب و هوایی 11.2 متر مربع با احتساب جنگل قائم به عنوان بزرگترین جنگل دست کاشت کشور است.

وی گفت: شرایط اقلیمی کرمان بگونه ای است که به طور طبیعی میزان فضای سبز کمتر از برخی نقاط دیگر کشور محسوب می شود و به همین دلیل سرانه فضای سبز کرمان کمتر از متوسط کشوری می باشد.

وی افزود: اما این توزیع فضای سبز در همه مناطق شهر به لحاظ مهاجرت از بافت قدیم به بافت جدید یکسان نیست.

بابایی تصریح کرد: به دلیل همین مهاجرت ها در بعضی نقاط این سرانه به 30 متر و در بعضی نقاط دیگر به دلیل تراکم جمعیت از 6 متر هم کمتر است.

وی ادامه داد: سرانه فضای سبز در کشورهای اروپایی به لحاظ شرایط آب و هوایی 40 متر است و در کشور های در حال توسعه به تناسب تراکم جمعیت 17 متر تعریف شده است .

بابایی اضافه کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز در تهران 15 متر می باشد.

