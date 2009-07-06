بمباران مغناطیسی غدد جنسی و گلبولهای خون را از کار می اندازد

دکتر اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش انواع امواج صوتی، تصویری، نوری و مجازی گفت: شهروندان به دلیل گسترش حجم پارازیتها و امواج رادیویی و مغناطیس در معرض ابتلا به انواع اختلالات هستند و این پدیده نامرئی مغز و روان شهروندان را بمباران می کند به حدی که ما در شهرها احساس آرامش نمی کنیم و همین مسئله یکی از علل گسترش امواج رادیویی و مغناطیسی است.

این استاد دانشگاه، کشور هلند را نمونه ای برای تحقیق برای پی بردن به تاثیر امواج زیاد رادیویی و استفاده از پارازیتها عنوان کرد و افزود: مردم هلند در یک دوره ای با مشکل باروری در مردان مواجه شدند که تحقیقات نشان داد نسلهای قبل در معرض شدید انواع پرتوها و امواج مختلف رادیویی و مغناطیسی قرار داشته اند. با این حال استفاده شدید از پارازیتها و امواج رادیویی می تواند در آینده نسل جدید را با چالشهای جدی مواجه سازد.

کهرم همچنین به زندگی جانوران و حیوانات اشاره و تاکید کرد: زنبورهای عسل به علت افزایش امواج رادیویی و با توجه به ساختار و جنس ویژه خود دچار اختلالات رفتاری می شوند و امروزه ثابت شده زنبورها که از طریق امواج مسیرهای خود را می یافته اند امروزه با مشکلات جدی مواجه شده اند و همچنین پرندگان و حتی گیاهانی که در معرض تابشهای مغناطیس و امواج شدید رادیویی قرار گیرند مسیر زندگیشان تغییر می کند و حیات آنان به خطر می افتد.

این کارشناس محیط زیست انسان را موجودی حساس و دارای بافتهای تاثیرپذیر تعریف کرد و گفت: رگهای نازک بدن و گیرنده های حساس مغز انسان نیز به خودی خود می توانند از امواج و پارازیتهای سرگردان در فضای شهر متاثر شوند و و همین مسئله می تواند به سادگی شهروندان را با چالشهای زیستی در حال و آینده مواجه کند.