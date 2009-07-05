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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

پورحیدری:

کمیته فنی تیم پاس نیازمند تقویت است

کمیته فنی تیم پاس نیازمند تقویت است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر فنی تیم فوتبال پاس همدان گفت: باید کمیته فنی در باشگاه تقویت شود چرا که اگر یک باشگاه کمیته فنی مطلوب و خبره داشته باشد قطعاً تیمی قوی خواهد داشت.

منصور پورحیدری در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: در پاس همدان کمیته فنی نقش به سزایی دارد و تا به حال تصمیمات خوبی برای تیم گرفته شده است.

وی تأکید کرد: اگر سرمربی تیمی در نیم فصل دوم برکنار شود قطعاً وظیفه تیم به عهده کمیته فنی است تا سرمربی انتخاب شود.

مدیر فنی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: خوشبختانه مدیران پاس همدان تا به حال به کمیته فنی نگاه ویژه ای داشته اند و همین موضوع باعث شده که اکثر حاشیه ها و مشکلات از تیم دور شود .

پور حیدری تاکید کرد: مطمئن هستم امسال شرایط مطلوبی خواهیم داشت.

کد مطلب 907595

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