کمیته فنی تیم پاس نیازمند تقویت است

منصور پورحیدری در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: در پاس همدان کمیته فنی نقش به سزایی دارد و تا به حال تصمیمات خوبی برای تیم گرفته شده است.

وی تأکید کرد: اگر سرمربی تیمی در نیم فصل دوم برکنار شود قطعاً وظیفه تیم به عهده کمیته فنی است تا سرمربی انتخاب شود.

مدیر فنی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: خوشبختانه مدیران پاس همدان تا به حال به کمیته فنی نگاه ویژه ای داشته اند و همین موضوع باعث شده که اکثر حاشیه ها و مشکلات از تیم دور شود .

پور حیدری تاکید کرد: مطمئن هستم امسال شرایط مطلوبی خواهیم داشت.