سیدکاظم اولیایی در گفتگوبا خبرنگار مهر در همدان اظهار کرد: پرداختن صدا و سیما به مسایل ورزشی از جمله فوتبال خوب است اما باید به موقع و به درستی به این مقوله بپردازد تا به افکار عمومی توهین نشود.

وی افزود: صدا و سیما رسانه ای ملی است و هزینه های آن از بیت المال تامین می شود لذا اگر برنامه کارشناسانه ای برای پرداختن به موضوعات مهم فوتبالی تدارک می بیند باید اولا آن را در زمان به موقع برگزار کند و ثانیا از کارشناسان برجسته و خبره در این زمینه استفاده کند .

اولیایی تصریح کرد: صداوسیما باید در این زمینه برنامه هایی را تدارک ببیند که در چارچوب واقعی فوتبال باشد و مطالب درست و کارشناسی را به مردم بگوید .

مدیرعامل باشگاه پاس همدان ادامه داد: متاسفانه برنامه هایی که در رابطه با تشریح فرآیند صعود تیم ایران به جام جهانی و اوضاع فعلی تیم ملی و فوتبال کشور در برنامه های فعلی صداوسیما مطرح می شود کاملا دستوری بوده و حرفهای تکراری در آن زده می شود.