استعفای پیلین آخرین شوک برای جمهوریخواهان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، بسیاری از کارشناسان سیاسی آمریکا "سارا پیلین" را کاریزماتیک ترین چهره حاضر در حزب جمهوریخواه دانسته و معتقد بودند او توانایی لازم برای نامزد شدن در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 را دارد.

اما استعفای مبهم او باعث شد تا هواداران او در پی یافتن پاسخی برای این پرسش خود باشند که آیا پیلین برای همیشه از دنیای سیاست خداحافظی کرده و یا اینکه فقط از پست فرمانداری آلاسکا استعفا داده است؟

هر چند شایعاتی مبنی بر قصد پیلین که در انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا به عنوان معاون "جان مک کین " نامزد حزب جمهوریخواه وارد عمل شد، برای راه یافتن به سنای آمریکا وجود دارد اما کنار رفتن او از پست فرمانداری آلاسکا باعث شد تا جمهوریخواهان پیش از گذشته جایگاه خود را در عرصه سیاسی آمریکا از دست بدهند.

اهمیت استعفای پیلین از آن رو برای جمهوریخواهان گران تمام شد که در هفته گذشته با رای دادگاه عالی مینه سوتا، دموکرات ها توانستند اکثریت کرسی های سنای آمریکا را آز آن خود کنند و حال با کنار رفتن پیلین، جمهوریخواهان یکی دیگر از پایگاه های خود را نیز از دست داده اند.

جمهوریخواهان در حالی در روزهای اخیر با این ضربات سخت مواجه شده اند که در هفته های گذشته نیز دو تن از چهره های سرشناس این حزب یکی سناتور اهل نوادا و دیگری فرماندار کارولینای جنوبی، با اتهام فساد اخلاقی مواجه شده اند و از همین رو با فشارهایی برای استعفا از سمت خود مواجه هستند.

با این اوصاف، به نظر می رسد حزب جمهوریخواه آمریکا که از سال 2000 تا 2008 زمام امور را در دست داشت و حرف آخر در کنگره آمریکا می زد اکنون جایگاه خود را از دست داده و باید منتظر انتخابات آتی باشد تا بتواند جایگاه از دست رفته خود را بدست بیاورد.