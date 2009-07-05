تا کنون بیش از 58 هزار خودرو در اصفهان اسقاط شده است

مرتضی کیخسرو کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: کلیه دارندگان خودروهای فرسوده می توانند پس از ثبت نام در سایت تبصره 13 و اعلام فراخوان از سوی اسن ستاد مدارک خود را به مرکز اسقاط خودرو تحویل داده تکمیل مدارک در این مرکز انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: پس از دستور صدور بازدید خودرو به منظور بررسی اظهار اصالت نیز انجام خواهد شد و در صورت در اختیار داشتن اصالت سرویس دهی لازم انجام و در غیر این صورت حکم قضایی انجام خواهد گرفت.

کیانی ادامه داد: پس از انجام مراحل تعیین شده وام تعیین شده از سوی بانکهای عامل در اختیار متقاضی قرار می گیرد و پس از آن شرکتهای ایران خودرو، پارس خودرو و یا سایپا خودروی جایگزین را در مرحله تحویل قرار خواهند داد.

وی همچنین خبر از وام بلاعوض داد و اظهار داشت: این طرح اکنون در دست اجراست و متقاضیان واجد شرایط نیز می توانند از آن استفاده کنند که به طور قطع یکی از اهداف اجرای آن نیز کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و زیبایی در امر حمل و نقل است که از ابندای سال 1385 تا کنون به مرحله اجرا گذاشته شده است.

کیانی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص طرح تعویض خودروهای سنگین نیز خاطر نشان کرد: این طرح اکنون بر اساس دستورالعمل برای کامیونها آغاز شده است.