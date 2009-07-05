اجرای طرح آموزشی تکثیر گیاهان آپارتمانی در کرج

عباس زارع در گفتگو باخبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: دراجرای این طرح شیوه های علمی تکثیر و نگهداری انواع گلهای آپارتمانی نظیر دیفن باخیا و یوکا به شهروندان آموزش داده می شود .

وی افزود: شناسایی و مبارزه با آفت هایی که این گلها را در معرض نابودی قرار می دهد و میزان آب و نور مورد نیاز برای نگهداری آنها از دیگر موارد آموزشی دراین طرح است.

زارع گفت : علاقمندان به حضور دراین طرح آموزشی رایگان می توانند به بوستان جهان واقع در چهار راه طالقانی کرج مراجعه کنند .

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه طرحهای آموزشی سازمان پارکها نقش سازنده ای درفرهنگسازی مقوله فضای سبز دارد این نوع طرحها با موضوعات مختلف ادامه خواهد یافت .

زارع عنوان کرد: شاداب سازی فضای شهری از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

