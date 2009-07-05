نصر آزادانی روی نوار پیروزی / تاجیک راهی مرحله دوم رقابتهای تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای المپیک دانشجویان جهان که در بلگراد جریان دارد دو عضو تیم تکواندو ایران با برتری مقابل رقبای خود به مرحله بعد راه پیدا کردند.

علیرضا نصر سرگروه تیم دانشجویان ایران در بازی نخست خود مقابل "چنگ تسانگ" 7 بر صفر به برتری دست یافت. وی در مرحله دوم "شهبازوف" از آذربایجان را نیز 4 بر صفرشکست داد. نصر در بازی سوم خود مقابل "لوسیانو اسپینولا" از برزیل به میدان رفت و این حریف را نیز 4 بر صفر از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

وی برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی باید با برنده مبارزه چین و کرواسی دیدار کند.

همچنین در وزن هشتم علی تاچیک باید در بازی اول خود مقابل "تئودور سانسون" از هائیتی به میدان می رفت که به دلیل عدم حضور این تکواندوکار به عنوان فرد پیروز معرفی شد. تاجیک هم دور بعد باید با "ونجا بابیچ" از صربستان مبارزه کند.