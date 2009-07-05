انجمن عاشیقها در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن غفاری آذر پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: اداره فرهنگی و هنری اداره کل با هدف تشکیل بانک اطلاعاتی هنرمندان در عرصه ایجاد انجمن عاشیقها وارد شده و مراحل ابتدایی راه اندازی این انجمن را انجام داده است.

وی اضافه کرد: استان آذربایجان غربی با توجه به فولکلور خاص و ادبیات کهن در عرصه موسیقی عاشیقها در گذشته همواره در اوج بوده است اما متاسفانه در دهه های اخیر این موضوع کمرنگ شده است.

غفاری آذر با بیان اینکه افراد زیادی در سطح استان در این رشته خاص موسیقی فعالیت می کنند، اظهار داشت: تاکنون با توجه به ظرفیت کاری، 15 عاشیق فعال استان شناسایی شده است.

وی بهره گیری از آواها و نماها در تولید آثار فاخر را از ضروریات رشته موسیقی عاشیقها عنوان کرد و گفت: امیدواریم انجمن عاشیقها به صورتی خودجوش و مردمی با اتصال شبکه ای به سایر حوزه های موسیقی، از وارد آمدن آسیبهای جدی و حرفه ای به پیکره این موسیقی کهن جلوگیری کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: ایجاد این انجمن، ظرفیتی عظیم برای حمایت همه جانبه و نظارتی اداره کل بر این رشته را به وجود خواهد آورد و همین امر نیز باعث رشد و تعالی این موسیقی عجین شده با فرهنگ مردم منطقه خواهد شد.

غفاری آذر در ادامه با اشاره به اعتبارات فرهنگی استان نیز گفت: امسال این اعتبارات در حدود دو میلیارد ریال است که با توجه به وسعت برنامه های فرهنگی استان، امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و ملی در طول سال افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه اعتبارات تخصیص یافته به استان پاسخگوی نیاز فرهنگی نیست، تصریح کرد: اعتبارات فرهنگی تخصیصی به شهرستانها از سوی اداره کل دو برابر سال 86 می باشد.

غفاری آذر با اشاره به حمایت اداره کل از مطبوعات و خبرنگاران بیان داشت: در این راستا و در خصوص رفع کاستیها و تقویت بنیه روزنامه نگاری، کارگاه آموزشی در سه دوره مقدماتی، تخصصی و تکمیلی با همکاری مرکز مطالعات رسانه ها برگزار می شود و در پایان این دوره ها با برگزاری آزمون، به واجدین شرایط گواهی آموزشی معتبر ارائه می شود.

وی اضافه کرد: برگزاری مراسم روز خبرنگار با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و تاسیس دبیرخانه دائمی سمینار تعامل اقوام و مذاهب در مطبوعات نیز از سایر برنامه های حمایتی از مطبوعات و خبرنگاران است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی برنامه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، پنجمین جشنواره استانی آواها و نماها، جشنواره قرآنی مدها و متان در هفت رشته، جشن بزرگ مولای متقیان، سفر معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان و حضور در مراسم قره کلیسا،گردهمایی مدیران موسسات فرهنگی استان، دوره آموزشی تبلیغات و بازرگانی برای مدیران کانونهای آگهی و تبلیغات و مطبوعات و روابط عمومیها، نمایشگاه بزرگ ناشران بزرگ کتاب کشور، دومین جشنواره ساز و سوز عاشقی در ارومیه، سومین جشنواره خوشنویسی وحدت، پنجمین جشنواره سراسری عکس جوانان ایران، یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره شعر رضوی را از جمله برنامه های در حال اقدامی نام برد که تا پایان آبان ماه سال جاری اجرا می شوند.