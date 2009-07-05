متوفیان تصادفی خراسان جنوبی 46 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا نورس روز یکشنبه در نشست واحد آمار اداره‌ کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: مصدومان ناشی از تصادفات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان در خرداد امسال 165 نفر بوده که نسبت به سال گذشته 14.5 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: 47.4 درصد تصادفات منجر به فوت در محور برون‌ شهری استان و 10.5 درصد محور درون‌ شهری و42.1 درصد تصادفات در جاده‌ های روستایی و خاکی رخ داده است.

مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: بررسی ‌ها نشان می ‌دهد که 15.8 درصد متوفیان معاینه شده در استان زن و 84.2 درصد آنان مرد بوده ‌اند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش آمار تصادفات منجر به فوت در محور جاده ‌های برون‌ شهری، روستایی و خاکی در خرداد ماه و از سویی با فرا رسیدن فصل تابستان و آغاز مسافرت‌ های برون ‌شهری و روستایی رعایت قوانین و مقررات رانندگی به ویژه استفاده از کمربند ایمنی حتی برای مسیرهای کوتاه لازم و ضروری است.

مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: کمربند ایمنی از جمله وسایلی است که در حوادث رانندگی از شدت صدمات جسمانی به ویژه ضربه به سر به سرنشینان اتومبیل می‌ کاهد.