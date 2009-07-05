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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

در خردادماه جاری؛

متوفیان تصادفی خراسان جنوبی 46 درصد افزایش یافت

متوفیان تصادفی خراسان جنوبی 46 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: آمار متوفیان تصادفی ارجاعی به پزشکی قانونی استان در خرداد امسال 19 نفر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا نورس روز یکشنبه در نشست واحد آمار اداره‌ کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: مصدومان ناشی از تصادفات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان در خرداد امسال 165 نفر بوده که نسبت به سال گذشته 14.5 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: 47.4 درصد تصادفات منجر به فوت در محور برون‌ شهری استان و 10.5 درصد محور درون‌ شهری و42.1 درصد تصادفات در جاده‌ های روستایی و خاکی رخ داده است.

مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: بررسی ‌ها نشان می ‌دهد که 15.8 درصد متوفیان معاینه شده در استان زن و 84.2 درصد آنان مرد بوده ‌اند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش آمار تصادفات منجر به فوت در محور جاده ‌های برون‌ شهری، روستایی و خاکی در خرداد ماه و از سویی با فرا رسیدن فصل تابستان و آغاز مسافرت‌ های برون ‌شهری و روستایی رعایت قوانین و مقررات رانندگی به ویژه استفاده از کمربند ایمنی حتی برای مسیرهای کوتاه لازم و ضروری است.

مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: کمربند ایمنی از جمله وسایلی است که در حوادث رانندگی از شدت صدمات جسمانی به ویژه ضربه به سر به سرنشینان اتومبیل می‌ کاهد.

کد مطلب 907615

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