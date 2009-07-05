6 هزار تخلف از واحدهای صنفی استان قم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدی‌ها قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات سازمان بازرگانی استان قم، از کشف بیش از 6هزار تخلف در واحدهای صنفی استان طی سه ماه اول سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت همکاران ما بیش از 32 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنعتی و صنفی انجام داده‌اند که از این تعداد 6 هزار و 10 تخلف کشف شده است.



جمشیدی‌ها بیان داشت: میزان جرائم وصولی سازمان در مدت سه ماه گذشته بیش از 78 میلیون تومان بوده است.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم افزود: در سال گذشته نیز 92 هزار و 56 مورد بازرسی از واحدهای صنفی به عمل آمده است و 287 میلیون تومان نیز میزان جرائم وصولی سازمان بازرگانی بوده است.



وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بر اساس قانون کلیه واحد‌های صنفی ملزوم به ارائه فاکتور فروش به مشتریان هستند و در صورت تخلف طبق قانون نظام صنفی با آنان برخورد خواهد شد.



وی همچنین تصریح کرد: بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفی برخی از واحد‌های صنفی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها، چلوکبابی، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و... ملزوم به استفاده از صندوق مکانیزه، ترازوی دیجیتال و صندوق پز نیز هستند.



رئیس سازمان بازرگانی اضافه کرد: برای آخرین بار به این واحد‌ها اخطار می‌کنم حداکثر تا اول مهرماه نسبت به استفاده از صندوق مکانیزه و صندوق پز اقدام نمایند وحتی به مشتریان فیش بدهند، در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد.



وی در ادامه استفاده از ترازوی دیجیتالی برای فروشندگان میوه و تره‌بار، آجیل و خشکبار فروشی، سوپر مارکت‌ها، طلا فروشی‌ها و... را الزامی دانست.



جمشیدی‌ها در پایان به واحدهای صنعتی که اقدام به عرضه کالای خارجی می‌نمایند اخطار داد حتماً کالاهای عرضه شده دارای هلوگرام باشد و در غیر این صورت کالای عرضه شده قاچاق محسوب خواهد شد.