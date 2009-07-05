ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کرمان افزایش یافت

محمد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگاران در جهاد کشاورزی کرمان اظهار داشت: یکی از اهداف مجموعه کشاورزی در استان گذر از سیستم سنتی به سمت کشاورزی مدرن می باشد که در همین زمینه طی سال های اخیر با تمایل به سیستم مکانیزه کشاورزی راندمان تولید در استان افزایش و هزینه تولید کاهش یافته است.

وی افزود: ظریب مکانیزاسیون کشاورزی در کرمان از 64 صدم اسب بخار در هکتار هم اکنون به 72 صدم اسب بخار در هکتار رسیده است.

تکلوزاده استفاده از ماشین آلات و دستگاههای مدرن را دلیل اصلی افزایش این ضریب دانست و افزود: سال گذشته 245دستگاه تراکتور زراعی، 126دستگاه تراکتور باغی و 3 دستگاه کمباین در استان توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکثر کشاورزان توانایی تامین ماشین آلات کشاورزی را ندارند اقدام به راه اندازی تعاونی های مکانیزاسیون در استان شده است و برای خدمت رسانی بهترماشین آلات مورد نیاز به این تعاونی ها داده می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان تصریح کرد: تاکنون 12تعاونی در سطح استان راه اندازی شده است و دستگاههای مورد نیاز آنها تامین کرده است.

وی همچنین عنوان کرد: انتقال آخرین یافته های علمی به کشاورزان و استفاده از کارشناسان کشاورزی در بهبود راندمان برداشت محصول بسیار تاثیر گذار می باشد.

تکلوزاده افزود: در همین راستا در سال گذشته 44 هزار و 901 نفر روز ساعت کلاس آموزشی در کرمان برای کشاورزان برگزار شده است که در کنار آن آموزش از طریق رسانه های گروهی توزیع جزوات و کتابهای آموزشی نیز انجام شده است.