تشریح عملکرد سپاه و بسیج در مهار اغتشاشات اخیر/ 600 بسیجی زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران روز یکشنبه در نشستی خبری که به تشریح اقدامات مجموعه متبوعش برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان در ایام تابستان اختصاص داشت، ضمن اشاره به این موارد ، بخشی از اقدامات سپاه پاسداران در جریان مهار اغتشاشات اخیر تهران را تشریح کرد.

وی با اشاره به وظیفه قانونی سپاه پاسداران برای حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن افزود: بر اساس این وظیفه قانونی سپاه بخشی از توانایی خود را در ابعاد نظامی آموزش داده که کارآمدی این بخش در جریاناتی همچون ماجرای کردستان، قائله خلق عرب یا آشوب های منافقین اثبات شده است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد : ما همواره در طول سالهای اخیر شاهد بوده ایم که هر جا نظام اسلامی مورد تهدید قرار گرفته سپاه و بسیج با تمام قوای خود به صحنه آمده اند و همه به یاد دارند که ورود بسیج به قائله هیجدهم تیر سال 78 به ختم آن ماجرا منجر شد.

سردار عراقی همچنین گفت: امسال هم در قائله 30 خرداد بنا بر تصویب شورای عالی امنیت ملی مسئولیت موضوع بر عهده سپاه و بسیج قرار گرفت و در این جریان سپاه تهران بزرگ به عنوان بازوی اجرایی در تهران به یاری نیروی انتظامی شتافت.

وی با بیان اینکه بر اساس تقسیم کار صورت گرفته از ساعت 14:30 روز شنبه 30 خرداد مجموعه بسیج، سپاه و نیروی انتظامی در سطح تهران ساماندهی شدند، ادامه داد: یک ساعت پس از این جریان تجمعات غیر قانونی و تحریک مردم و کشاندن آنها به سطح خیابانها از سوی کسانی که در برابر قانون ایستادگی می کردند مشاهده شد که ما ابتدا با ابزار قانونی و بدون درگیری مردم را از غیر قانونی بودن این تجمعات مطلع کرده و از آنها خواستیم پراکنده شوند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه نیروهای انتظامی با این کار قصد جدا کردن حساب مردم از اغتشاشگران را داشتند، گفت: با آگاه سازی صورت گرفته عده زیادی از مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و تنها تعداد کمی باقی ماندند که از نظر مجموعه نیروهای امنیتی در پی ماجراجویی و اغتشاش بودند.

سردار عراقی با بیان اینکه سپاه و بسیج در وهله اول با هیج کس برخورد نکرد، افزود: هنگامی که اقداماتی همچون تخریب، آتش زدن، مزاحمت برای مردم یا پرتاب سنگ که فیلم های آن به طور کامل موجود است آغاز شد ما نیز وارد عمل شدیم و پس از بررسی مراکزی که از قبل احتمال تجمع در آنها را می دادیم ،دریافتیم که گروهی از قبل سنگ هایی را در بسته بندی های مختلف در سطل های زباله جاسازی کرده بودند تا بتوانند در زمان اغتشاش از آن استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به طور کامل در جریان اقدامات اغتشاشگران قرار داشت ادامه داد: حتی برخی از اراذل و اوباش به حوزه 117 بسیج حمله کرده و به تخریب در ورودی و آتش زدن خودروهای آن محل اقدام کردند که با سد نیروهای مقاومت بسیج برای حفاظت از آن پایگاه مواجه شدند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به درگیری نیروهای بسیج با عوامل اغتشاشگر در محل حوزه 117 بسیج گفت: نیروهای بسیجی بیش از سه ساعت و نیم به این افراد اخطار می دادند که این محل یک پایگاه نظامی است و بر اساس قوانین نظامی اگر کسی به آنجا حمله کند مدافعان می توانند به سویش تیراندازی کنند؛ اما این افراد بدون توجه به این سخنان با حمله به سوی این پایگاه علاوه بر تخریب برای ورود به این مکان به تیراندازی با کلت پرداختند که در نتیجه نیروهای بسیج نیز چند تیر مشقی، گازی و هوایی شلیک نمودند.

وی با یادآوری مجدد اینکه فیلم درگیریها درحوزه 117 بسیج در اختیار سپاه قراردارد، اعلام کرد که بر اساس تحقیق دادستانی، مادر و دختری که در مهد کودک حوالی پایگاه 117 بسیج کشته شده اند زاویه اصابت گلوله به آنها از محل حوزه بسیج نبوده است.

سردار عراقی تاکید کرد: نباید فراموش نماییم که بسیج تکلیف دارد تا با این گونه اغتشاشات برخورد کند و غیرت بسیجی اجازه نمی دهد که اراذل و اوباش و اغتشاشگران بخواهند هر کاری که خواستند در کشور ما انجام دهند.

وی افزود: بدون شک اگر کسی در پی احقاق حق خود است باید این اقدام را از طریق قانونی انجام دهد و مجموعه بسیج به هیچ کس اجازه نمی دهد تا در خیابان برای مردم مزاحمت ایجاد کند.

سردار عراقی با اشاره به آمار دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر گفت: در جریانات اخیر افراد زیادی دستگیر شده اند که بر این اساس در اغتشاشات روز سی ام خرداد که یکی از بی سابقه ترین اغتشاشات بود 600 نفر از نیروهای بسیج زخمی شدند و 8 تن نیز به شهادت رسیدند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد : متاسفانه در اغتشاشات روز سی ام خرداد حتی یکی از اغتشاشگران با خارج کردن مجروحی از داخل آمبولانس با ضربات چاقو او را به شهادت رساند و در حالی که آمبولانس حتی در جنگ دارای مصونیت است شاهد این اقدامات بودیم.

وی همچنین گفت: علی رغم پیگیری اغتشاشات در ساعت 21:30 همان شب با تلاش نیروهای بسیج، سپاه و نیروی انتظامی، اغتشاشات جمع شد و وضعیت سفید اعلام گردید؛ در روز سی و یک خرداد نیز نیروهای بسیج، سپاه و انتظامی با کمک سپاه استان تهران در مراکز مختلف و خیابانهای اصلی مستقر شدند که با توجه به این اقدام اتفاق و حادثه ای در آن روز رخ نداد.

سردار عراقی با بیان اینکه در روزهای پس از این جریان عده ای سعی داشتند با تجمع در اماکنی همچون خیابان کریم خان، میدان بهارستان و میدان هفتم تیر به تجمع غیر قانونی دست بزنند اعلام کرد که هوشیاری نیروهای امنیتی مانع از این حرکت غیر قانونی شد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ همچنین با اشاره به تلاش برخی برای برخورد با مردم با نام بسیج گفت: بسیجی فرمانده و نام و نشان دارد و هر چند که برخی سعی کردند تا با نام بسیج با مردم برخورد کنند اما ما متوجه این اقدام شده و با طراحی پوشش مخصوص برای نیروهای خود این اقدام را خنثی کردیم.

وی از کسانی که ادعا می کنند نیروهای بسیجی به صورت غیر قانونی با آنها برخورد کرده اند، خواست تا با مراجعه به کمیسیون ویژه حاضر در سپاه تهران بزرگ این مسئله را پیگیری کنند.

سردار عراقی تاکید کرد: تبعا چنانچه ثابت شود حق با مدعی است ما موضوع را پیگیری کرده و علاوه بر جبران خسارت با نیروهای متخلف نیز برخورد می کنیم.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه با تعدادی از اراذل و اوباش که با سلاح سرد و صورت پوشیده در اغتشاشات اخیر حضور داشتند به طور جدی برخورد شده است اعلام کرد: در آغاز و از سوی بسیج تهران بیش از هزار نفر دستگیر شده بودند که در همان آغاز کار و پس از انجام بررسیهای لازم و اثبات بی گناهی تعدادی از آنها که بر حسب کنجکاوی در صحنه حضور داشتند آزاد شده و تعداد 100 نفر که پیش از این پرونده هایی را داشته یا با خارج از کشور ارتباط داشتند به مقامات بالاتر ارجاع شدند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران کسانی که ساماندهی و شکل گیری این فتنه ها را موجب بوده اند مورد پیگرد قرار خواهد داد، اظهار داشت: اینها از فضای باز جامعه ما سوء استفاده می کنند و جالب اینکه در روز دوم خرداد امسال نیز شاهد بودیم که عده ای در ورزشگاه آزادی تجمع کردند که نظام اسلامی به واسطه کرامت خود این اجازه را به آنها داد.

سردار عراقی با اشاره به اینکه اقدامات عده ای خاص و تجمعات هواداران برخی نامزدها تا پیش از انتخابات ادامه داشت ، یاد آور شد: تجمعات مسالمت آمیز طبعا باعث شورآفرینی در عرصه رقابتهای انتخاباتی می شود اما همان روزی که شمارش آرا به پایان نرسیده بود برخی با پیش بینی اینکه در انتخابات پیروز می شوند در خیابانها تجمع کرده و به رغم رافت و کرامت نظام اسلامی اقدامات غیر قانونی خود را ادامه دادند تا اینکه نهایتا مجبور شدیم با استفاده از قوه قهریه با آنها برخورد کنیم.

وی تاکید کرد: قطعا نظام اسلامی از روز اول قدرت و اقتدار برخورد با این افراد را داشت اما به دلیل رافت خود با آنها برخورد نکرد؛ شکی نیست که بسیج توان بالایی دارد و ما در جریان اغتشاشات اخیر تنها 30 درصد از این توان را به کار گرفتیم.

به گزارش مهر ، سردار عراقی اعلام کرد که با توجه به تجربیات به دست آمده از اغتشاشات اخیر طبعا متناسب با این مسائل تجهیزات، فرماندهی و نحوه آموزش 30 درصد نیروی به کار گرفته شده در جریانات اخیر ارتقا داده خواهد شد.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ همچنین در آغاز این نشست خبری به تشریح فعالیتهای مختلف سپاه برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان در ایام تابستان پرداخت.

وی با اشاره به برخی پروژه های سپاه برای این منظور گفت: بیش از 5 میلیارد تومان به صورت مستقیم برای این طرحها در نظر گرفته شده و اگر منابع انسانی و اماکن را مد نظر قرار دهیم می بینیم که سرمایه گذاری خوبی برای پر کردن ایام فراغت جوانان بسیجی در تابستان صورت گرفته است.

سردار عراقی پیش بینی کرد که امسال حدود 2 هزار پایگاه بسیج در تهران مسئله نشاط، تعالی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان را در دستور کار قرار دهند که در این عرصه فعالیتهای ورزشی، قرآنی، علمی، فرهنگی، سازندگی، دفاعی و امنیتی برای جوانان و نوجوانان بسیجی ترتیب داده شده است.