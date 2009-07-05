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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۴

از سوی مرکز سنجش آموزش/

کلید نهایی آزمون دوره های تخصصی داروسازی منتشر شد

کلید نهایی آزمون دوره های تخصصی داروسازی منتشر شد

کلید نهایی آزمون کتبی بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی داروسازی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه پذیرفته شدگان باید روز 16 تیرماه برای آزمون شفاهی به وزارت بهداشت مراجعه کنند.

ظرفیت دوره های دستیاری و دکتری تخصصی داروسازی 200 نفر تعیین شده که در مقایسه با سال گذشته حدود 60 درصد افزایش داشته است.

آزمون کتبی بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی داروسازی روز پنجشنبه 28 خرداد ماه جاری با حضور 504 داوطلب در رشته های فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، سم شناسی، داروسازی بالینی، کنترل دارو، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، داروسازی هسته ای و نانو فناوری دارویی برگزار شده بود.

کد مطلب 907627

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