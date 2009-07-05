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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

24 فقره قتل طی سه ماه در آذربایجان غربی رخ داد

ارومیه - خبرگزاری مهر:رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: طی سه ماهه اول سالجاری تعداد 24 فقره قتل در استان رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه،سرهنگ حسین عظیمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه از این تعداد 18 فقره از آنها کشف و قاتلان آن نیز شناسایی و دستگیر شده اند افزود: این تعداد قتل نسبت به مدت مشابه سال قبل سه مورد کاهش نشان می دهد.

وی در ادامه عمده علل انجام این جرائم را انگیزه های مالی و اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سرهنگ عظیمی همچنین از دستگیری چهار نفر از اعضای دو باند کیف قاپی در استان خبرداد و بیان داشت: این افراد در اعترافات خود به انجام هشت فقره کیف قاپی طی هفته گذشته اعتراف کردند که از این افراد علاوه بر مدارک و اسناد سرقت شده،یک خودرو سرقتی نیز بدست آمد.

وی در ادامه افزود: در سه ماهه نخست سال جاری 380 فقره سرقت شامل سرقت منزل ، مغزه و خودرو می باشد که هیچ کدام شامل سرقت های مسلحانه نمی باشد.

سرهنگ عظیمی ادامه داد: تنها جرایمی که افزایش یافته است شامل جرایم کلاهبرداری است که لزوم توجه جدی مردم در انجام معاملات خود را می طلبد.

وی تاکید کرد: عمده انجام جرایم صورت گرفته در استان توسط افراد با سابقه و زندانیانی که از مرخصی و زندان باز استفاده می کنند انجام می گیرد.

وی با انتقاد از خلا قانونی در خصوص مقابله با جرایم در جامعه خاطرنشان کرد: متاسفانه باید قوانین قضایی در خصوص مقابله با جرایم مورد بازنگری قرار گیرد.

کد مطلب 907632

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