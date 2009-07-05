پنجمین آزمون تخصصی نویسندگی رادیو در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این آزمون بیش از 70 نفر در زمینه نویسندگی طنز، فرهنگی، ادبی، سیاسی و اجتماعی شرکت کردند.

رادیو البرز تنها رسانه شنیداری غرب استان تهران سعی دارد تا با برگزاری آزمون از هنرمندان فرهیخته غرب استان در عرصه نویسندگی در جهت بالا بردن کیفیت برنامه های رادیو دعوت به همکاری کند.

رادیو به عنوان یکی از پیشتازان عرصه رسانه می کوشد تا پیامها و اطلاعات خود را به بهترین نحو و بالاترین سطح کیفی به جامعه مخاطبان ارائه دهد که برای رسیدن به این هدف، ارتقا کیفیت عناصر رادیویی که یکی از مهمترین ارکان آن، نوشتار رادیویی بوده و دارای اهمیت بسیاری است.

نویسنده رادیو با بهره گیری از مهارتهای مختلف زبانی، آشنایی با معیارهای نوشتار رادیویی و توجه به اصل محتوا، متون رادیویی را تهیه و تنظیم می کند که این مسئله نیارمند مهارت خاصی است.

نتایج آزمون پس از بررسی های کارشناسانه تا پایان تیرماه بر روی سایت رادیو البرز به نشانی www.radioalborz.com قرار می گیرد.