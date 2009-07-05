آلودگی هوا در قم دو برابر استاندارد/ سفر جوادی به عراق برای حل مشکل

علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به آلودگی هوای استان قم اظهار داشت: منشاء این گرد و غبار که بخش قابل توجهی از استان‌های کشور را فرا گرفته است، گرد و غباری است که از کشورهای عربستان و عراق برخاسته، وارد کشور شده است.



وی با اشاره به هوای آلوده شهر قم، میزان آلودگی را فراتر از استانداردهای معمول دانست و گفت: به دلیل وقوع این گرد و خاک، غبار بسیاری شهر قم را فرا گرفته است که شهروندان در این شرایط باید بسیار مراقب باشند.



نجیمی با بیان اینکه کارشناسان محیط زیست در حال بررسی دقیق موضوع هستند میزان آلایندگی هوا را حداقل دو برابر استانداردهای معمول دانست و تاکید کرد به شهروندان، بویژه کودکان، کهنسالان و افرادی که دچار مشکلات تنفسی هستند توصیه می‌کنم حتی‌الامکان از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر خودداری نمایند.



وی اظهار داشت: گردوغبار امروز و فردا قطعا در قم وجود خواهد داشت اما روز سه‌شنبه از شدت آن کاسته خواهد شد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان قم تصریح کرد: استان قم در موقعیت کویری و خشک قرار گرفته است به همین دلیل میزان گردوغبار در آن افزایش پیدا می‌کند.



وی در ادامه با اشاره به سفر سرکار خانم جوادی، رئیس سازمان محیط زیست کشور به عراق جهت بررسی موضوع خاطر نشان کرد: رئیس سازمان در این سفر علاوه بر مذاکره با مسئولان زیربط عراقی راهکارهای رفع این مشکل را مورد بحث بررسی قرار خواهد داد.



نجیمی در پایان تاکید کرد: برای حل مشکلات زیست محیطی دنیا باید جهانی فکر کرد و منطقه‌ای عمل کرد.