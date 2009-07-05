60 درصد سالمندان استان مرکزی را مردان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم صالحی در حاشیه برگزاری همایش زنان نیکوکار استان مرکزی افزود: 30 درصد سالمندان مرد و زن استان یه صورت مجرد زندگی می کنند که 100 درصد مردان از زندگی خود راضی نیستند.

وی با بیان اینکه این در حالی است که 90 درصد زنان سالمند که مجرد زندگی می کنند از زندگی خودر اضی هستند خاطر نشان کرد: 60 درصد سالمندان استان بیمه و یا تحت حمایت نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و امداد هستند و از 40 درصد آنان حمایتی نمی شود.

صالحی مشکلات معیشتی، بیکاری و نداشتن سرگرمی، بهداشت و درمان، مسکن و بی توجهی به عواطف سالمندان را از مهمترین مشکلات آنان خواند و گفت: مناسب سازی شهری ور وستایی نیز از دیگر نیازهای سالمندان است تا بتوانند راحتتر تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک درهمایش بانوان نیکوکار استان که توسط موسسه خیریه سالمندان، موقوفه مرحوم الحسینی درسالن امام علی اراک برگزارشد ابولقاسم نصرالهی معاون سیاسی و امنیتی استان مرکزی، نیکوکاری را فرصتی برای خدمت به همنوعان دانست و گفت: بزرگترین خدمت، خدمت به نیازمندان و سالمندان است که عمری را برای به بار نشاندن زندگی دیگران تلاش کردند.

وی استان مرکزی را استانی پیشرو در امروز خیریه دانست. در این مراسم از تعدادی از خرین بانوی استان تقدیر شد.