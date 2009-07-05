به گزارش خبرگزاری مهر در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است : اعتکاف یعنی سه روز در خانه خدا میهمان خدا بودن، از همه علاقه های مادی دل بر کردن، سه روز روزه داشتن و شب و روز به ذکر و فکر و مناجات و راز و نیاز با او پرداختن، به گذشته خویش اندیشیدن، خطاها را اصلاح کردن و به سوی آینده مملو از تقوا و قداست گام برداشتن.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه پیام خود آورده است: در دنیایی که این همه شور و شر از در و دیوارش می بارد و بسیاری از رسانه های جهان شب و روز همه، به ویژه جوانان را به فساد و آلودگی دعوت می کنند و سوداگران مرگ با حمایت جمعی از سران سیاسی دنیا دام اعتیاد، یعنی دام مرگ توأم با ذلت و خواری را بر سر راه آنها گسترده اند، این عبادت بسیار مهم و سازنده و بازدارنده اسلامی درخشش فوق العاده ای دارد.

گرچه برای اعتکاف زمان خاصی در اسلام در نظر گرفته نشده ولی انتخاب سه روزه در نیمه ماه رجب که از یک سو با عطر زاد روز خجسته مولی الموحدین و امام المتقین امیرالمومنین(ع) آمیخته شده و از سوی دیگر با ایام ماه رجب که ماه ویژه عبادت و بندگی خداست و اعمال ویژه ام داود برای حل مشکلات و برآمدن حاجات در آن وارد شده، اهمیت خاصی را به اعتکاف در این ایام بخشیده است .