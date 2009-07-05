ایجاد 277 شغل خدماتی در طرح خودکفایی کمیته امداد غرب استان تهران

علی اصغر شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: امسال 10 هزار طرح خودکفایی کمیته امداد امام خمینی در غرب استان تهران به اجرا در آمده که ین طرحها در شش گروه شغلی شامل کشاورزی، دامپروری، خدماتی، تولیدی، صنایع دستی و قالیباقی هستند و گروه شغلی خدماتی با 277 نوع شغل بیشترین میزان تنوع شغلی را در این طرحها به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: پنج هزار و 317 طرح از مجموع این طرحهای خودکفایی از منابع مالی کمیته امداد و دولت تامین اعتبار شده و مابقی نیز از منابع دیگر نظیر بنگاههای اقتصادی زود بازده و اعتبارات قرض الحسنه بانکی تامبن شده است.

این مسئول بیان کرد: همچنبن میزان اعتبار تخصیص یافته از محل منابع دولتی تاکنون 88 میلیارد و 170 میلیون ریال و سایر منابع 364 میلیارد و 790 میلیون ریال بوده است .

شیری خاطرنشان کرد: اولین و مهمترین هدف نهاد مقدس کمیته امداد مقوله اشتغال و خودکفایی است که با اجرای طرحهای مختلف درصدد استمرار و افزایش میزان آن هستیم.