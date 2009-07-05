اختصاص بیش از 2952 میلیون ریال تسهیلات بهینه ‌سازی سموم در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تسهیلات جهت ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز تولید و توزیع عوامل کنترل بیولوژیک، توسعه و تجهیز شرکت‌ های دفع آفات و ضدعفونی و ایجاد، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ‌های گیاه‌ پزشکی و کنترل کیفی سموم در استان اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با همکاری بانک کشاورزی استان اقدام به اعطای 2952 میلیون ریال تسهیلات یارانه دار جهت اجرای پنج واحد طرح های مربوط به بهینه سازی سموم دفع آفات نباتی کرده است.

زاری در خصوص عناوین تعداد واحدها و شرایط تسهیلات بانکی ابلاغی اظهار داشت: تسهیلات برای اجرای واحدهایی شامل ایجاد، تجهیز و راه ‌اندازی مراکز تولید و توزیع عوامل کنترل بیولوژیک یک واحد با اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال، توسعه و تجهیز شرکت‌ های دفع آفات و ضدعفونی یک واحد با اختصاص 252 میلیون ریال و تجهیز و توسعه آزمایشگاه ‌های گیاه ‌پزشکی و کنترل کیفی سموم سه واحد با اختصاص یک‌ میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه می ‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه هفت درصد سود تسهیلات مورد تعهد دولت است، بنابراین این تسهیلات با نرخ سود و کارمزد پنج درصد در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار داده می‌شود.

زاری با بیان اینکه سهم آورده متقاضیان واجد شرایط استفاده کننده از این تسهیلات 10 درصد تعیین شده است، بیان داشت: طول دوره بازپرداخت شامل یکسال دوره مشارکت و شش دوره بازپرداخت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: متقاضیان استفاده از این تسهیلات باید درخواست خود را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارائه تا پس از بررسی و تأیید فنی شرایط از لحاظ برخورداری و توجیهات اقتصادی و اولویت‌ های لازم از طریق معاونت برنامه‌ریزی سازمان به بانک معرفی شوند.