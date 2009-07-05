نقل و انتقالات تیم پاس امیداوار کننده بوده است

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، تیم پاس برخلاف فصل گذشته تمرینات خود را زود آغاز کرد و با مشخص کردن کادر فنی تلاش کرد تا بازیکنان مورد علاقه خود را جذب کند.
این تیم در این فصل بازیکنان تأثیرگذاری چون حنیف عمرانزاده، سید محمد علوی، جواد شیرزاد و ابوالفضل حاجیزاده را از دست داد.
بازیکنان جدا شده خواهان ارقامی بودند که در توان مدیریت پاس نبود و باشگاه علیرغم میل باطنی آنها را از دست داد.
باشگاه پاس که فصل گذشته چوب دیر شروع کردن تمرینات را خورد امسال با درس گرفتن تمرینات خود را خیلی زود شروع کرد و با 75 درصد از نیروهای خود تمرینات آمادهسازی را آغاز کرد.
این تیم با از دست دادن مهرههای شاخص خود به جذب بازیکنان با انگیزه و جوان اقدام کرد که هر چند نمیتوانند جای خالی بزرگان را پر کنند، اما آینده پاس را تأمین میکنند.
پاس بیشترین ریزش را در خط دفاعی دارد و تقریباً به غیر از خورج در این منطقه تمام مهرههای تأثیرگذار خود را از دست داده و خط دفاعی پاس با تغییر و تحول زیادی توأم بوده است.
خروج حاجیزاده، علوی، شیرزاد، عمرانزاده و اسماعیل نظر این منطقه را آسیبپذیر نشان میدهد هر چند جذب نیروهای کارآمد در این منطقه باعث خوشحالی است ولی تا این بازیکنان کنار هم مچ شوند زمان زیادی لازم است که امیدواریم قبل از شروع لیگ تیم به هماهنگی و هارمونی خود دست پیدا کند.
جذب بازیکنانی چون همت عابدینژاد، هادی رمضانی، روزبه شاهعلیدوست، کاظم برجلو و مرتضی نظرمحمدی در خط دفاعی جای امیدواری دارد تا پاس بتواند با قدرت مضاعف قدم به لیگ نهم بگذارد.
پاس که تقریباً کادر فنی خود را شناخته است و تنها بر سر اعلام نام سرمربی امروز و فردا میکند، زیر نظر علیرضا منصوریان تمرینات آمادهسازی خود را دنبال میکند و بدون کمترین حاشیه با انگیزهای بالا خود را برای شروع لیگ آماده میکند.
پاس به دور از حاشیه و با تفکر نفرات مورد علاقه خود را جذب کرد و با تدوین برنامهای مدون به تمرین بدنسازی مشغول است.
این تیم برای آنکه بار خود را ببندد به 3 بازیکن خوب دیگر نیاز دارد، یک دروازهبان ششدانگ و ایدهآل که در کنار سوشا مکانی دغدغههای کادر فنی را درون دروازه کاهش دهد، از جمله نیازهای پاس است.
ترمیم خط دفاعی که پاس بیشترین ریزش را در این ناحیه داشته است، زمان زیادی میبرد و پاس باز هم در این منطقه احساس ضعف میکند و به یک مدافع خوب نیاز دارد.
نقطه قابل اعتماد پاس خط هافبک است، اضافه شدن یدا… اکبری و سعید بیات کمربند میانی پاس را محکمتر کرده است تا این بازیکنان در کنار غفوری، غلامنژاد و کریمیان خط هافبک را تشکیل دهند.
اما در خط حمله با توجه به از دست دادن چترآبگون و عدم حضور متوسلزاده پاس به یک مهاجم گلزن نیاز دارد.
پاس در فصل گذشته در این منطقه احساس ضعف کرد و عدم گلزنی مهاجمان از نقاط ضعف پاس به شمار میرفت. این تیم برای داشتن یک خط حمله قدرتمند به یک مهاجم تمام عیار نیاز دارد و مسؤولان تیم در تلاش هستند تا این بازیکن را جذب کنند.
جذب نیروهای کارآمد و جوان و انجام تمرینات شاداب و نشاطآور باعث شده تا پاس با آمادگی مطلوب برای شروع لیگ نهم لحظهشماری کند.
هر چند هنوز حکم سرمربیگری علیرضا منصوریان صادر نشده اما از ظواهر امر پیداست که وی سرمربی خواهد بود و هماکنون تمام امور کادر فنی زیر نظر وی انجام میشود.
وی که اولین سال مربیگری خود را تجربه میکند بسیار پرجنب وجوش و با انگیزه نشان میدهد و مورد قبول تمام بازیکنان است.
پاس اگر طی روزهای آتی موفق به جذب 3 بازیکن مورد نیاز خود شود آنگاه باید به این پاس دل بست و در انتظار بازیهای زیبا و تماشاگرپسند از این تیم بود.
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