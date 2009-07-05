هفت هزار نفر در مراسم اعتکاف استان قزوین شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام عباس نظری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اعتکاف از مراسم‌ها و سنتهای نبوی است که افراد در مساجد جامع و محوری شهر به مدت سه روز در ایام‌البیض 13، 14 و 15 ماه رجب معتکف می‌شوند.

وی افزود: در این برنامه معنوی، زنان و مردان مومن سه روز از دنیای مادی فاصله می‌گیرد و فارغ از امور دنیوی در مکان مقدسی مانند مسجد ضمن ارتباط با خدا به خودسازی و مبارزه با نفس می پردازند.



معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهار داشت: با توجه به اهمیت برگزاری مراسم اعتکاف و همچنین استقبال اقشار مختلف جامعه، ستاد برگزاری مراسم اعتکاف در سطح استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط با تشکیل کمیته های فرهنگی، تدارکات و پشتیبانی و انتظامات نسبت به برنامه ریزی مراسم امسال اقدام کرده است.

به گفته نظری نخستین اقدام این ستاد ثبت‌نام از علاقمندان به شرکت در مراسم معنوی اعتکاف بود که در روزهای هشتم، نهم و دهم تیرماه نسبت به ثبت نام این افراد اقدام شد و خوشبختانه در سال جاری شاهد استقبال مردم به ویژه جوانان برای شرکت در این مراسم هستیم.

نظری تصریح کرد: در استان قزوین امسال در مجموع هفت هزار و 667 نفر برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف اعلام آمادگی و ثبت نام کرده اند که به تفکیک در شهرستان قزوین سه هزار و 925 نفر، آبیک 935 نفر، البرز دو هزار و 431 نفر، بوئین‌زهرا یک ‌هزار و 804 نفر و تاکستان دو هزار و 497 نفرنام نویسی کرد‌ه‌ اند که حدود 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به مساجد برگزار کننده مراسم اعتکاف بیان داشت: در شهر قزوین مسجد‌النبی برای برادران و خواهران و مسجد جامع وامام خمینی غیاث‌آباد برای خواهران در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین اعلام کرد: در مجموع 40 باب مسجد در شهرستان‌ها و روستاهای استان قزوین برای انجام مراسم اعتکاف در نظر گرفته شده که مسجد جامع در بوئین زهرا، مسجد ولیعصر و مسجد امام صادق(ع) در آبیک، مسجد ولی عصر (عج) در زیاران، مسجد خاتم‌الانبیا (ص) و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در تاکستان، مسجد رسول اکرم (ص) و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در البرز، مسجد جامع در محمدیه، مسجد جامع در بیدستان، مسجد امام خمینی در شریفیه برای مراسم اعتکاف مومنان در نظر گرفته شده است.



حجت الاسلام نظری خاطرنشان کرد: در مراسم معنوی اعتکاف علاوه بر انجام آداب و احکام اعتکاف، برنامه‌های جانبی نظیر برگزاری نماز جماعت، سخنرانی مذهبی، جلسات پرسش و پاسخ، اجرای مداحی، قرائت قرآن و ادعیه، بیان احکام و مسائل شرعی و تفسیر قرآن و جلسات اخلاق اسلامی نیز پیش بینی شده است.