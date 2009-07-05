یک برد و دو تساوی برای نمایندگان شطرنج ایران در دور چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور چهارم رقابت های شطرنج جوانان آسیا که در کلمبو سریلانکا در جریان است، در بخش پسران استاد بین المللی همایون توفیقی برابر قهرمان نوجوانا آسیا استاد بین المللی «باسکاران ادهیبان» (هند) با درجه 24810 به نتیجه تساوی رضایت داد و با 3 امتیاز به لطف پوئن بهتر در مکان دوم مسابقات قرار گرفت.

پوریا درینی نتیجه را به استاد بین المللی هند «لالیث بابو» با درجه 2472 واگذار کرد و علی فقیرنواز به استاد بین المللی ازبکستان «ژانیبک امانوف» با درجه 2385 باخت. اصغرگلی زاده نیز در برابر نماینده کشور میزبان به پیروزی رسید.

در بخش دختران میترا حجازی پور نتیجه را به قهرمان نوجوان آسیا استاد بین المللی هند «روت پادمینی» واگذار کرد. مینو عسگری زاده نیز در برابر استاد بین المللی هند «مانیشا موهانتی» به یک تساوی ارزشمند دست یافت.

این رقابت ها طی 9 دور به روش سوئیسی انجام می شود. نمایندگان کشورمان به سرپرستی استاد فیده حسین آریانژاد و سید سیمین میروهابی و مربیگری استاد بین المللی مهرداد اردشی در این رقابت ها حضور یافته اند.