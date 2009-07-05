  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

مساجد برگزاری اعتکاف در استان مرکزی به یکصد مسجد رسید

مساجد برگزاری اعتکاف در استان مرکزی به یکصد مسجد رسید

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: مساجد برگزاری اعتکاف از 70 مسجد به بیش از یکصد مسجد افزایش یافت.

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، با اشاره به اینکه، 70 درصد مساجد و شرکت کنندگان در اعتکاف امسال را بانوان تشکیل می دهند، افزود: 75 درصد شرکت کنندگان اعتکاف را جوانان و دانشجویان تشکیل می دهند و درصد پایینی را غیر جوانان تشکیل می دهند.

وی افزود: 15 هزار نفر برای شرکت در اعتکاف ثبت نام کردند.

سرلکیان با بیان اینکه، 46 مسجد متعلق به اعتکاف خواهران، 19 مسجد برادران و 35 مسجد به صورت مشترک اعتکاف برگزار می شود خاطر نشان کرد: سال گذشته 91 مسجد به اعتکاف در استان اختصاص یافت.

کد مطلب 907661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها