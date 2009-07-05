مساجد برگزاری اعتکاف در استان مرکزی به یکصد مسجد رسید

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، با اشاره به اینکه، 70 درصد مساجد و شرکت کنندگان در اعتکاف امسال را بانوان تشکیل می دهند، افزود: 75 درصد شرکت کنندگان اعتکاف را جوانان و دانشجویان تشکیل می دهند و درصد پایینی را غیر جوانان تشکیل می دهند.

وی افزود: 15 هزار نفر برای شرکت در اعتکاف ثبت نام کردند.

سرلکیان با بیان اینکه، 46 مسجد متعلق به اعتکاف خواهران، 19 مسجد برادران و 35 مسجد به صورت مشترک اعتکاف برگزار می شود خاطر نشان کرد: سال گذشته 91 مسجد به اعتکاف در استان اختصاص یافت.