شهر دار شهرکرد استعفا کرد

عضو شورای اسلامی شهرستان شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد از استعفای شهردار این شهر خبر داد و بیان داشت: علت اصلی استعفای شهردار شهرکرد ادامه تحصیل بوده است.

حیدر علی پور افزود: ایشان در رشته آمایش سرزمین در یکی از استان های کشور در حال تحصیل است و به همین علت دیگر نمی توانستند در استان حضور داشته باشند و استعفای خود را از شهرداری اعلام کردند.

وی تصریح کرد: شهردار آتی باید در جهت خدمات رسانی و توسعه شهر، تحقق اهداف و پروژه های عمرانی گذشته و آینده فعالیت جدی داشته باشد و بتواند سرعت توسعه شهر را افزایش دهد.